Japon üretici Toyota’nın popüler arazi modeli Hilux, 2021 yılına özel olarak hem teknik açıdan hem de tasarımsal anlamda yenilendi. Tüm arazi koşulları için tam performans ve üst düzey konfor vaad eden Toyota Hilux, 310.100 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde sahiplerini arıyor.

Japon otomobil üreticileri arasında ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında geniş bir kitleye sahip olan Toyota, yenilenen Hilux’u kullanıcıların beğenisine sundu. Tüm arazi koşullarına uygun olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Toyota Hilux, geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkan modellerine göre çok daha konforlu ve teknolojik bir profil çiziyor.

4X2 ve 4X4 çekiş sistemlerini 4 farklı donanım paketiyle sunan Toyota, kullanıcılara otomatik ve manuel şanzıman arasında tercih yapma imkanı da sunuyor. Bu yazımızda Toyota Hilux’un donanım paketlerine, tasarımına ve teknik detaylarına hep birlikte göz atacağız.

Tasarım:

Dış tasarım: Klasikleşen modern pickup çizgileri

İlk bakışta tam anlamıyla bir arazi otomobili havası estiren Toyota Hilux, serinin alıştığımız dış profilini korumaya devam ediyor. 2021 Hilux’ta tasarım anlayışına sadık kalsa da yeni nesille olan bağı da koparmayan Toyota, kişiselleştirmeye özen gösteren kullanıcılar için 8 farklı ana gövde rengi vaad ediyor.

Gövde rengi kategorisinde sunduğu bol opsiyonu jantlarda sunmamayı tercih eden Toyota, 2021 Hilux için yalnızca 2 farklı jant tasarımı sunuyor. Sunulan iki jant modeli de 18 inç ölçülerinde. Toyota Hilux, dış tasarımda özelleştirme isteyen kullanıcılara hem önde hem de arkada kullanılabilen krom eklentiler sunuyor. Hilux için sunulan özelleştirme seçeneklerinin genelde otomobili korumaya ve sportif göstermeye hizmet ettiğini belirtmekte fayda var.

İç tasarım: Ekstra koltuklu geniş iç hacim

Tamamen deri koltuklarla ve dayanıklı tasarım malzemeleriyle kullanıcıların beğenisine sunulan Toyota Hilux, orta konsolda 8 inç boyutundaki Toyota Touch 2 ile hareketli bir tasarım sunuyor. Kokpit kısmında hem koyu hem de açık tonlar tercih ederek ferah bir iç mekan hazırlayan Toyota, Hilux’un direksiyonunda da beyaz dikişler kullanıyor. Toyota Hilux’un kumaş koltuk tercih edecek kullanıcılar için de ekstra bir koltuk tasarımı sunduğunu eklemeden geçmeyelim.

Güvenlik:

Yaya ve bisiklet algılama sistemi:

Ön kısmındaki sensörler sayesinde hareket halindeyken bile yaya ve bisikletleri fark edebilen Toyota Hilux, kullanıcıların güvenliğine ek olarak çevredeki insanların da güvenliğine oldukça dikkat ediyor. Olası bir çarpışma ve tehlike durumunda otomatik olarak frenleme veya frene basıldığında kullanıcıyı destekleme gibi özellikleri bulunan bu sistem, opsiyonel olarak sunulmakta.

Şerit takip sistemi:

Toyota, 2021 Hilux’un ön kısmında kullandığı bir kamera ile yolun aktif olarak izlenmesini sağlıyor. Bu kameranın elde ettiği verilerle ise otomobil şeritte tutuluyor ve bazı durumlarda direksiyona anlık olarak müdahale ediyor.

Adaptif hız sabitleme sistemi:

Yeni nesil otomobillerin olmazsa olmazlarından biri olan bu teknoloji Toyota Hilux’ta da bulunuyor. Amacı öndeki araçla Hilux arasındaki takip mesafesini kullanıcının seçtiği hız aralığında korumak olan adaptif hız sabitleme, beklenmeyen durumlarda frenleme yaparak kullanıcının güvenliğini koruyabiliyor.

Konfor:

JBL Premium:

Sese karşı özel ilgisi olan kullanıcıları mutlu edecek bir marka olan JBL, Toyota ile olan anlaşmalarına bağlı olarak Hilux’ta 9 adet hoparlör kullanıyor. Kokpitin üst kısmında adeta gövde gösterisi yapan bu hoparlörler, Harman CLARi-Fi teknolojisiyle destekleniyor.

Isıtmalı ön koltuklar:

Bir arazi aracının konforunu en üst seviyeye çıkarabilen ısıtmalı ön koltuklar Toyota Hilux’ta da kullanılıyor. Kullanıcının kademeli olarak ayarlayabildiği bu ısıtma teknolojisi, Hilux kullanıcılarının opsiyon olarak satın alabileceği bir eklenti olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota Touch 2:

Toyota Hilux’un orta konsolunda yer alan 8 inç boyutundaki Toyota Touch 2, hem Apple CarPlay hem de Android Auto destekliyor. Kullanıcı için gereken tüm bilgi-eğlence unsurlarını ve teknik detayları içinde barındıran Toyota Touch 2, aracın park sensörleriyle ilgili bilgileri de 8 inç boyutundaki ekranıyla aktarıyor.

Toyota Hilux donanım paketleri:

Hilux 4X2 Adventure / Otomatik - Manuel

Hilux 4X4 Adventure / Manuel

Hilux 4X4 Hi-Cruiser / Otomatik

Hilux 4X4 Invincible / Otomatik

Toplamda 4 farklı donanım paketiyle kullanıcıların karşısına çıkan Toyota Hilux, Invincible donanımıyla serinin tüm imkanlarını kullanıcıya sunuyor. Paketler arasındaki temel farkların yanı sıra satın alınabilen opsiyonlarda da değişiklik sunan Toyota, tüm bu donanım paketleri için tek bir motor seçeneği sunuyor.

Toyota Hilux performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Tüm donanım paketleri için tek bir motor sunan Toyota, 150 HP güç üreten bu motorda dizel yakıt türünü tercih ediyor. Şanzıman konusunda yalnızca Adventure donanımında manuel şanzıman sunan Hilux, Hi-Cruiser ve Invincible donanımlarında yalnızca otomatik şanzıman vaad ediyor.

2,4L D-4D 150 HP:

Ortalama (lt/100 km): 7,4

7,4 Şehir içi (lt/100 km): 8,6

8,6 Şehir dışı (lt/100 km): 6,7

Toyota Hilux 2021 fiyatları:

Toyota Hilux 2021 2,4L D-4D 4X2 Adventure: 310.100 TL

310.100 TL Toyota Hilux 2021 2,4L D-4D 4X2 Adventure / Otomatik: 320.200 TL

320.200 TL Toyota Hilux 2021 2,4L D-4D 4X4 Adventure: 360.450 TL

360.450 TL Toyota Hilux 2021 2,4L D-4D 4X4 Hi-Cruiser / Otomatik: 375.400 TL

375.400 TL Toyota Hilux 2021 2,4L D-4D 4X4 Invincible / Otomatik: 405.250 TL

Bu yazımızda Toyota’nın yenilenen arazi aracı Hilux’un teknik detaylarına, tasarımına ve fiyat listesine göz attık. Siz de Toyota Hilux ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.