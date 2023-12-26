Dünya genelinde en çok tercih edilen ve Türkiye'de en çok satan otomobil markalarından biri olan Toyota'nın model isimlerinin ardındaki anlamları hiç düşündünüz mü? Hadi gelin birlikte göz atalım.

Toyota, sadece bir otomobil markası olmanın ötesinde, dünya genelindeki otomobil endüstrisinin öncülerinden biridir. Japon mükemmeliyeti ve kalite anlayışı, araçlarının kendiliğinden gelen sorunsuzluğunu âdeta bir sanat eseri gibi ortaya koymaktadır.

Toyota'nın otomobil modelleri, tasarımları ve performanslarıyla olduğu kadar taşıdıkları isimlerle de dikkat çeker. Bu isimlendirme stratejisi, sadece aracın adını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda bir hikâye anlatma amacını taşır. Bu isimler; markanın vizyonunu, değerlerini ve estetik anlayışını yansıtarak sürücülere araçlarıyla daha derin bir bağ kurma fırsatı sunar.

Toyota'nın anlamıyla başlayalım.

Öncelikle, Toyota'nın marka adının anlamına bir göz atalım. Markanın adı, kurucusu Kiichiro Toyoda'nın soyadından türetilmiştir. Ayrıca, "Toyoda" Japoncada "bereketli pirinç tarlası" anlamına gelmektedir.

Eski modellerini bile sıkça yollarda görebildiğimiz Toyota Corolla’nın ismi, çiçeklerin orta kısmında bulunan taç yapraklarından gelir.

Toyota, gözbebeği olan modele, tasarımındaki güzellikle uyumlu bir isim seçmiş. Çiçeğin en çarpıcı kısmından ilham alarak, aracın zarif tasarımına vurgu yapmak amacıyla bu ismi tercih etmiştir.

Küçük ailelerin tercihi Auris’in değerli bir anlamı var.

Toyota Auris'in adı, Latince kökenli bir kelime olan “aurum”dan türemiştir; bu da “altın” anlamına gelir. Adını altından alan Auris, sürücüsüne değerli hissettirmeyi başarıyor.

Kendini özel hissetmek isteyenlerin tacı: Camry

Toyota Camry'nin adı, Japonca "Kanmuri" kelimesinden türetilmiştir ve "taç" anlamına gelir. Toyota, uzun yıllardır özellikle ana modellerini "taç" kelimesinin türetilmişini veya eş anlamlısını kullanmayı bir gelenek hâline getirmiş gibi görünüyor.

Yolculuğun yeşil hâli Prius'un anlamı bir hayli havalı.

Toyota'nın popüler hibrit modeli Prius, ismini Latincede "önde gitmek" anlamına gelen bir ön ekten almıştır. 1997 yılında Japonya'da üretilip yollara çıkan Prius, ilk seri üretimi hibrit araç olma özelliğiyle sektöre öncülük etmiştir.

Japon ve modifiye denilince akla ilk onun adı gelir: Supra

Otomobil dünyasında efsane olarak bilinen Supra, sanılanın aksine fabrikadan 1000 beygir çıkmıyor; ancak bazıları onu dünyanın en hızlı arabası sanıyor. Medyada oluşturulan imajın ise büyük bir etkisi olduğu açıkça görülüyor. İsmi "geçmek" veya "ötesine gitmek" anlamına geliyor, bu da onun zamanının spor arabalarının ötesinde bir model olduğunu vurguluyor.

Supra, aklımıza “En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük.” repliğini getiriyor.

Şıklığıyla şehirde fark yaratan Yaris’i es geçmek olmazdı.

Yaris, adını Yunan mitolojisindeki güzellik ve zarafeti simgeleyen "Charis" isimli tanrıçadan alıyor. Şıklığı, pratikliği ve çevikliği ile Yaris, sürücülerin şehirdeki dinamik yaşam tarzına uyum sağlamayı başarıyor.

Devasa gövdesiyle arazilerin hükümdarı: Land Cruiser

Land Cruiser, güçlü ve sağlam yapısıyla karaya ve araziye hükmetmeyi amaçlayan bir otomobil efsanesidir. İsmi, "her yere gidebilme yeteneği" anlamına gelir. Başta klişe isimlerden biri gibi görünse de adını taşıyabilen sayılı otomobillerden olduğu kesin.

Her göreve uygun araba: Hilux

Bakımı kolay, parçası bol ve uygun fiyatlı olan Hilux, dayanıklı bir arazi aracı olarak orduların dahi tercih ettiği bir modeldir. Adı, İngilizce "High" (Yüksek) ve "Luxury" (Lüks) kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.

Ve son olarak, şehirdeki lüks: C-HR

Toyota C-HR'nin adı aslında "Coupe High Rider" ifadesinin kısaltmasıdır, Türkçeye çevirdiğimizde ise "Coupe Yüksek Sürüş" anlamına geliyor. Yani yüksek ve kompakt bir araba isteyenler için ideal! C-HR'ın sloganı da oldukça iddialı: "Her görüşte aşk."

Peki, senin favorin hangisi oldu?

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