Toyota'nın birkaç gün önce tanıttığı 2021 model Supra, Avrupa'da yasaklandı. Edinilen bilgilere göre Supra'nın Avrupa pazarından yasaklanmasının nedeni, bir süredir otomotiv üreticilerini zor sokan emisyon değeri. Toyota, 2021 model Supra'yı Avrupa'ya 340 beygir olarak gönderecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japonya merkezli otomobil devi Toyota'nın 2021 model süper aracı yeni Supra'dan bahsetmiştik. Hatta haberimizin içerisinde bu aracın hem 382 beygir hem de 430 beygirlik iki versiyonunun olacağından ve 430 beygirlik versiyonun, günlük tüketicilerde buluşamayacağından bahsetmiştik. Şimdi ortaya çıkan bilgiler, Avrupalı tüketicilerin 382 beygirlik Supra ile de tanışamayacaklarını gösteriyor.

Supra, Toyota'nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı araçlarından bir tanesi. Özellikle hız tutkusu olan tüketicilere ve profesyonel yarışçılara hitap eden bu araç, 2021 yılında çok daha güçlü bir şekilde tüketicilerin karşısına çıkacak. 8 ileri otomatik şanzımana sahip olan araç, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3.9 saniyede ulaşabilecek. Avrupalı tüketicilerse, bu hıza ulaşabilmek için en az 4 saniyeye ihtiyaç duyacaklar.

2021 yılında Avrupa pazarına girecek olan Toyota Supra, 340 beygir gücünde olacak. Bunun nedeni ise Avrupa Birliği'nin özellikle de son dönemlerde önemsediği emisyon oranları. Bir süredir dünyanın önde gelen diğer otomotiv üreticileri için büyük bir sorun olan emisyon değeri, şu sıralar Toyota ve BMW'nin de başını ağrıtıyor. Toyota, yeni "Euro6" emisyon kategorisine girebilmek için 40 beygirlik güçten vazgeçmek durumunda kalacak.

Toyota'nın Avrupa'da emisyon sınırına takılması, aslında şirket özelinde olan bir durum değil. Porsche 718 Cayman gibi diğer süper otomobiller de bu sınıra takılıyorlar ve araçlarını piyasaya sürebilmek için özel çalışmalar yürütüyorlar. Şirketler, her ne kadar performanstan ödün vererek araçlarını Avrupa pazarına sokacak olsalar da bu durum, Avrupalı tüketiciler tarafından hoş karşılanmıyor.

ABD kanunları, egzoz emisyon değerleri konusunda Avrupa Birliği kadar katı değil. Hatta ABD'li tüketiciler, 460 beygir gücündeki Ford Mustang GT ve 455 beygir gücündeki Chevy Camaro gibi araçları rahatlıkla kullanabiliyorlar. Toyota da bu araçlara rakip olabilmek için 2021 model Supra'da ciddi bir güç artışına gitmişti. Şirket, ABD'li tüketiciler için iyi bir alternatif olacak ancak Avrupa için bu çok da mümkün görünmüyor.