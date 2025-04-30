Toyota ve Waymo, otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ön anlaşma imzaladı.

Toyota ve Waymo sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin hem robotaksi hizmetlerinde hem de kişisel otomobillerde kullanılması üzerine bir ön anlaşma imzaladı.

Toyota, Alphabet'in otonom sürüş teknolojileri geliştiren şirketi Waymo ve kendi alt şirketi olan Woven by Toyota ile birlikte yeni bir iş birliği planladığını duyurdu. İki şirket de birlikte otonom bir araç platformu geliştirip geliştiremeyeceklerini değerlendirmeye başlamış durumda.

Toyota ve Waymo'dan yeni bir otonom araç platformu geliyor

Taraflar, uzun vadede Waymo’nun geliştirdiği otonom sürüş sistemlerini Toyota markalı araçlara entegre etmeyi hedeflediklerini paylaştı. Aynı zamanda sürücü destek sistemleriyle otomatik sürüş teknolojilerinin daha hızlı geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da planlar arasında yer aldı. Waymo, şu anda San Francisco, Phoenix ve Los Angeles’ta sürücüsüz taksi hizmeti sunuyor. Uber iş birliğiyle Austin’de de araçlarını kullanıma açan şirket, Las Vegas, San Diego, Miami ve Atlanta gibi yeni şehirlerde de bu hizmeti başlatacağını açıkladı. Kademeli olarak da dünyaya açılmayı hedeflediğini belirtti.

Toyota ile yapılacak ortaklık ile birlikte Waymo’nun teknolojisini daha fazla araca ve kullanıcıya ulaştıracağı da paylaşıldı. Şirket yetkilileri, bu stratejik iş birliğiyle hem yol güvenliğini artırmayı hem de ulaşımı daha erişilebilir hâle getirmeyi hedeflediklerini belirtti.