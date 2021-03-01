TÜBİTAK, Türkiye’de Görülen Meteorla İlgili Bilgiler Verdi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, dün gece Ankara, Trabzon gibi ilçelerden görülen meteorla ilgili bazı önemli bilgiler verdi. Meteorun Delta Lenoid Meteor Akıntısı'nın bir sonucu olduğu düşünülüyor.

27 Şubat gecesi, yani dün gece Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu üzerinde görülen göktaşı, sosyal medya da fazlasıyla konuşulmuştu. Gökyüzünden hızla yere doğru inip büyük bir yeşil ışık huzmesine dönen meteor, özellikle astronomiye meraklı insanların ilgisini çekti. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de resmi Twitter hesabından dün Türkiye semalarında görülen göktaşı ile ilgili merak edilen birkaç soruyu cevapladı.

Görüntülenen bu gök cisminin Delta Lenoid Meteor Akıntısı'nın bir sonucu olduğunu söyleyen TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin göktaşı ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Görüntülenen gök cismi, geçişleri 15 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında rastlanan Delta Lenoid Meteor Akıntısı'nın bir sonucu olabilir. Bu göktaşı akıntısı, maksimum sayıya 25 Şubat'ta ulaşmaktadır. Dün gece karşılaştığımız gibi çok parlak olanlara ise 'ateş topu' denir."

"Gökyüzünde çıkış noktası Aslan Takımyıldızı'na rastlayan bu meteor duşunun kaynağının 1999RD32 asteroidi olabileceği düşünülmekte olup meteor hızları 23 km/s'ye kadar çıkabilmektedir. Bu tür meteor akıntılarının yeryüzündeki canlılara zarar verme ihtimali bulunmamaktadır."

2021 Yılı Gök Olayları Yıllığı paylaşıldı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, yayınladığı bu kısa flood serisiyle birlikte 2021 yılı için hazırlanan Gök Olayları Yıllığı'na ait bir link de paylaştı. Bu linke buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK'a ait kurumun yaptığı açıklama, bugün İzmir - İstanbul hattında görülen bir diğer meteoru da mantıklı kılıyor. Görünen o ki önümüzdeki günlerde daha fazla meteor gözlemleyebileceğiz. Peki sizler dün gece ve bugün akşam saatlerinde gerçekleşen meteor olaylarını gözlemleyebildiniz mi?