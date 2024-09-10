Apple, iPhone 16 modellerinin RAM kapasitesinde önemli bir değişiklik yaptı. Standart ve Plus modellerin RAM'leri artırıldı ve tüm iPhone modelleri aynı büyüklükte RAM ile gelmeye başladı.

iPhone 16 serisi, dün akşamki Apple etkinliğinde resmen tanıtıldı. Telefonlar, işlemcilerinden tasarımına kadar birçok önemli değişiklikle geldi. Yapılan en büyük değişikliklerden biri de Apple’ın yıllardır inat ettiği RAM kapasitesiydi.

Apple, normalde cihazlarının RAM kapasitesini açıklamıyor. Ancak MacRumors, Apple’ın geliştirici aracı Xcode 16’nın yardımıyla bu konuyu aydınlattı. Böylece beklendiği gibi tüm iPhone 16 modellerinin 8 GB olmak üzere aynı RAM ile geldiği görüldü.

RAM’in artırılmasının ana nedeni Apple Intelligence

Apple, normalde standart ve Plus iPhone modellerinde 6 GB RAM tercih ediyordu. Bunu geçen sene çıkan iPhone 15’te de görmüştük. Ancak uzun süredir devam eden ve eleştiri alan bu yaklaşım bu sene nihayet değişti.

Artık iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, geçen seneki modellere kıyasla 2 GB’lık ekleme ile 8 GB RAM’den başlıyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max’te de bu durum aynı. Yani tüm modellerde 8 GB RAM görüyoruz.

Apple’ın RAM kapasitesini artırmasının nedeni, telefonlara gelecek Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri. Öyle ki gelen bilgilere göre bu özelliklerin düzgün çalışması için en az 8 GB RAM gerekiyor, 6 GB yetersiz kalıyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta bu özelliklerin yer almayacak olmasının nedeni de tam olarak bu.