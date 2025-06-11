Türk Telekom Paket Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

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Ülkemizin en çok kullanılan internet servis sağlayıcısı olan Türk Telekom'un taahhütsüz paket fiyatları ve hizmetlerine önemli miktarda zam geldi.

Ülkemizde en çok kullanılan internet servis sağlayıcısı olan Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren mevcut hizmet ve paketlerinde zam yapacağını açıkladı.

Her zaman olduğu gibi mevcut taahhüt sahiplerinin etkilenmeyeceği yeni zamlar sonrası taahhüt yenileyenler zamlı fiyatlardan taahhütlerini yenilemiş olacaklar. Zamların geneline bakıldığında limitsiz paketlere ortalama %20 zam yapıldığı görülürken, hizmetlerde de önemli artışlar var.

Türk Telekom zamlı paket fiyatları

İnternet Türü İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 755 TL 950 TL
ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 760 TL 970 TL
ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 785 TL 990 TL
VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 795 TL 1.010 TL
VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 805 TL 1.020 TL
VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 825 TL 1.070 TL
VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 885 TL 1.120 TL
Fiber 200 Mbps'ye kadar 1.030 TL 1.300 TL
Fiber 500 Mbps'ye kadar 1.375 TL 1.600 TL
Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1.720 TL 1.900 TL

Türk Telekom zamlı hizmet fiyatları

Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
Hat Dondurma 125 TL 150 TL
Hat Kapama 250 TL 300 TL
Devir 290 TL 385 TL
Nakil 600 TL 750 TL
Yalın Erişim 60 TL 75 TL
ADSL-NDSL Geçiş 66 TL 80 TL
NDSL Devre Hazırlama 27 TL 33 TL
Aylık Tekli Statik IP 149 TL 175 TL
Yıllık Tekli Statik IP 1.490 TL 1.750 TL

1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni zamlı Türk Telekom fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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