Ülkemizin en çok kullanılan internet servis sağlayıcısı olan Türk Telekom'un taahhütsüz paket fiyatları ve hizmetlerine önemli miktarda zam geldi.

Ülkemizde en çok kullanılan internet servis sağlayıcısı olan Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren mevcut hizmet ve paketlerinde zam yapacağını açıkladı.

Her zaman olduğu gibi mevcut taahhüt sahiplerinin etkilenmeyeceği yeni zamlar sonrası taahhüt yenileyenler zamlı fiyatlardan taahhütlerini yenilemiş olacaklar. Zamların geneline bakıldığında limitsiz paketlere ortalama %20 zam yapıldığı görülürken, hizmetlerde de önemli artışlar var.

Türk Telekom zamlı paket fiyatları

İnternet Türü İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 755 TL 950 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 760 TL 970 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 785 TL 990 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 795 TL 1.010 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 805 TL 1.020 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 825 TL 1.070 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 885 TL 1.120 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 1.030 TL 1.300 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 1.375 TL 1.600 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1.720 TL 1.900 TL

Türk Telekom zamlı hizmet fiyatları

Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma 125 TL 150 TL Hat Kapama 250 TL 300 TL Devir 290 TL 385 TL Nakil 600 TL 750 TL Yalın Erişim 60 TL 75 TL ADSL-NDSL Geçiş 66 TL 80 TL NDSL Devre Hazırlama 27 TL 33 TL Aylık Tekli Statik IP 149 TL 175 TL Yıllık Tekli Statik IP 1.490 TL 1.750 TL

1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni zamlı Türk Telekom fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.