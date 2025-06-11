Ülkemizde en çok kullanılan internet servis sağlayıcısı olan Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren mevcut hizmet ve paketlerinde zam yapacağını açıkladı.
Her zaman olduğu gibi mevcut taahhüt sahiplerinin etkilenmeyeceği yeni zamlar sonrası taahhüt yenileyenler zamlı fiyatlardan taahhütlerini yenilemiş olacaklar. Zamların geneline bakıldığında limitsiz paketlere ortalama %20 zam yapıldığı görülürken, hizmetlerde de önemli artışlar var.
Türk Telekom zamlı paket fiyatları
|İnternet Türü
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|755 TL
|950 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|760 TL
|970 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|785 TL
|990 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|795 TL
|1.010 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|805 TL
|1.020 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|825 TL
|1.070 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|885 TL
|1.120 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|1.030 TL
|1.300 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|1.375 TL
|1.600 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1.720 TL
|1.900 TL
Türk Telekom zamlı hizmet fiyatları
|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|125 TL
|150 TL
|Hat Kapama
|250 TL
|300 TL
|Devir
|290 TL
|385 TL
|Nakil
|600 TL
|750 TL
|Yalın Erişim
|60 TL
|75 TL
|ADSL-NDSL Geçiş
|66 TL
|80 TL
|NDSL Devre Hazırlama
|27 TL
|33 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|149 TL
|175 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|1.490 TL
|1.750 TL
1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni zamlı Türk Telekom fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.