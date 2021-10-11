Doğan Kabak, kendi YouTube hesabından son paylaşmış olduğu videoda Joker Custom Garage'ın özel olarak ürettiği Porsche Speedster 356'ya yer verdi. Volkswagen Beetle şasisi üzerine inşa edilen bu araç, 4 ileri şanzımanla birlikte 185 beygir güç üretiyor.

Belçika üzerinden bütün Avrupa'ya otomobil restorasyon hizmeti veren Joker Custom Garage, sanayide ürettiği Porsche Speedster 356 ile Doğan Kabak'ın YouTube kanalına misafir oldu. 185 beygir güç üretebilen bu araç, klasik Porsche çizgisini korumakla birlikte daha kaslı bir görünüm elde edebilmesi için Joker Custom Garage tarafından biraz değişikliğe uğramış.

Custom araçlar her ne kadar popüler olsa da ülkemizde izlenmesi gereken birçok protokol olduğu için Türkiye'de pek tercih edilmiyor, ancak Joker Custom Garage, 3 ayda iki araç üreterek Avrupa'ya tıpkı videoda yer alan Porsche Speedster 356 gibi birçok araç gönderiyor. Dilerseniz Volkswagen Beetle'ın şasisini taşıyan bu özel aracın detaylarına daha yakından bakalım.

Araçlara konulan motorlar, müşterilerin isteğine göre değişiklik gösteriyor

Joker Custom Garage'dan makine mühendisi Mert'in anlattıklarına göre Porsche 356'nın şasisi için Volkswagen Beetle'ın şasisi kullanılıyor. Hatta aracın şanzımanının da Volkswagen'e ait 4 ileri şanzıman olduğunu belirtelim. Şasi ile ilgili tüm hazırlıkları yaptıktan sonra bu parçayı yardımcı şasi ile birleştirdiklerini belirten Joker Custom Garage, tüm parçaları birleştirdikten sonra birçok otomobil severin hayalini süsleyecek Porsche Speedster 356'yı ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Doğan Kabak'ın Joker Custom Garage'de sürüş testine çıktığı Porsche Speedster 356'nın 2,2 litrelik bir motor hacmi bulunuyor ancak bu garajda üretilen Porsche'lerin donanımları, yurt dışındaki müşterilerin isteğine göre değişiklik gösterebiliyor. 1,300 kilo ağırlığındaki bu araç, tamamen yağ soğutmalı motoru sayesinde 185 beygir güç üretiyor.

Joker Custom Garage'ın verdiği bilgilere göre aracın iç ve dış trimleri tamamen orijinal parçalardan oluşuyor. Gövde, şasi, döşemeler ve diğer aksanların tamamı da Joker Custom Garage tarafından özel olarak yaptırılıyor. Araçta kullanılan birçok parçanın Türkiye'de üretildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Doğan Kabak'ın videosunu izlemek için;