Aylardır beklenen Google Asistan, sonunda Türkçe dil desteğiyle hayatımıza girdi. Peki Google Asistan, Türkçe tam sürümüyle biz kullanıcılara neler sunuyor? Gelin birlikte bakalım.

Türk Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği Google Asistan, resmen kullanıma açıldı. Rezervasyon yapmak istediğiniz restoranı arayıp, sizin yerinize konuşan ve rezervasyonunuzu yapan Google Duplex gibi gelişmiş özelliklerin tamamı ülkemizde olmasa da Google Asistan, Android'deki tüm üçüncü parti asistanlardan kat kat iyi.

Google Asistan'ın henüz birçok özelliğini bilmiyor olabilirsiniz. Biz de bu konuda size yardımcı olmak için, Google Asistan ile yapabileceğiniz en iyi 10 işlevi listeledik.

10. En sevdiğiniz Netflix dizisini oynatın:

Netflix'te izlemek istediğiniz diziyi direkt olarak Google Asistan'ın açmasını sağlayabilirsiniz. Asistanınıza vereceğiniz komut sayesinde, Netflix uygulaması direkt açılarak, istediğiniz diziyi kaldığınız yerden izlemenizi sağlıyor.

9. Google Lens kullanarak, fotoğrafla arama yapın:

Çevrenizde gördüğünüz her şey hakkında bilgi almak için hemen Google Asistan'ı açın ve sol alt köşede bulunan Google Lens ikonuna tıklayın. Çektiğiniz fotoğraflar hakkında detaylı bilgiler alabileceğiniz Lens, Google Asistan'ın en büyük yeteneklerinden biri.

8. Motivasyonunuz mu düştü? Asistanınız yardımcı olsun:

Moraliniz bozuksa, güzel bir şeyler duymaya ihtiyacınız varsa Google Asistan bu konuda da size yardımcı olabilir. Tabii bunlara ek olarak, asistanınızdan bilmece veya fıkra anlatmasını da talep edebilirsiniz.

7. Evinize sesli mesaj yollayın:

Google Asistan'ın ülkemize girişi henüz oldukça yeni bir olay. Yine de evinizde Google Home destekli bir akıllı hoparlör varsa, telefonunuzdaki asistan üzerinden, evdeki hoparlöre sesli mesaj iletebilirsiniz; aynı zamanda cevap da alabilirsiniz. Örneğin evdeki çocuklarınıza ulaşmanız için oldukça güzel olan bu özellik, zamanla ülkemizde popülerleşecek.

6. Sık sık unuttuğunuz şeyleri asistanınıza söyleyin:

Sürekli bir şeyleri kaybetmekten, annenize sorduğunuzda ise "Nereye koyduysan ordadır" cevabını almaktan sıkıldıysanız; bu iş için Google Asistan'ı görevlendirebilirsiniz.

5. Ocakta, fırında yemek unutmaya son:

Google Asistan'ınıza bu şekilde bir zamanlayıcı kurarak ocakta/fırında yemek unutma ihtimalinizi en aza indirebilirsiniz. Sanıyoruz ki bunun bir sonraki aşaması, önümüzdeki yıllarda Google Home destekli fırınlar ile bu işlemin otomatik olarak yapılması olacaktır.

4. Alışveriş listenizi oluşturun:

Markete giderken alışveriş listesi hazırlamak, birçoğumuzun işine yarar, ancak çoğu kişi bunu yapmaya üşenir. Google Asistan sayesinde ise listenize ekleyeceğiniz ürünleri sadece söylemeniz, ardından alışverişteyken "Bana alışveriş listemi göster" demeniz yeterli.

3. Alarm kurun:

Tamam, bu çok da ilginç bir şey değil. Yine de gece yatmadan önce uykulu halinizle alarm kurmak zor geliyorsa, asistanınıza söyleyin ve sizin için kursun.

2. Uçuş bilgilerinizi öğrenin:

Google hesabınıza kayıtlı bir uçuşunuz varsa, zaten asistanınız otomatik olarak bilgi verecektir. Bunun dışında, herhangi bir yakınınızın veya sadece merak ettiğiniz bir uçuşun detaylarını Google Asistan'dan öğrenebilirsiniz.

1. Çeviri özelliğini kullanın:

Dünyanın neresinde olursanız olun, asistanınıza sorarak yüzlerce dilde çeviriye ulaşabilirsiniz.

Google Asistan, Türkiye'deki tüm Android cihaz kullanıcıları tarafından kullanılmaya başlandı. Google'ın açıklamasına göre, kullanıldıkça daha fazla şey öğrenecek olan Google Asistan, önümüzdeki yıllarda bugünkü halinden çok daha yetenekli hale gelebilir. Google Asistan'ın kullandığınız ve en beğendiğiniz özelliklerini bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.