WhatsApp'ın kullanıcılara ait verileri Facebook şirketi ile paylaşmaya başlayacak olması, kullanıcıları alternatif arayışına sürükledi. Türkiye'de de böylesi bir tartışma devam ederken Turkcell'in yayınladığı BiP, dikkat çeken bir istatistik paylaştı. Açıklamalara göre bu uygulama, 24 saatte 100 bin kişi tarafından indirildi.

Birkaç gündür tüm dünya, WhatsApp'ın 8 Şubat'ta uygulanmaya başlayacak yeni Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları'nı tartışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki WhatsApp kullanıcısına gönderilen uygulama içi bildirimler ve uygulamanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp, bundan sonra kullanıcı verilerini rahatlıkla Facebook şirketi ile paylaşabilecek. Facebook'un kullanıcı gizliliği konusundaki kirli geçmişi, kullanıcıların kafasını karıştırıyor.

Tartışmaların patlak vermesiyle birlikte kullanıcıların ciddi bir bölümü, WhatsApp'tan vazgeçmeye karar verdi. Ancak bu da öyle kolay bir şey değil. Neticede yıllardır tekel olarak hizmet veren WhatsApp, bugün hemen herkes tarafından aktif olarak kullanılabiliyor. Ancak bu konuda farklı tavsiyeler var. Örneğin Elon Musk, WhatsApp yerine Signal isimli açık kaynak kodlu uygulamanın kullanılabileceğini söylüyor. Türkiye'de de tartışılan meseleyle ilgili olarak ön plana çıkan uygulama ise Turkcell tarafından yayınlanan BiP olmuş gibi görünüyor.

BiP, 24 saat içinde 100 bin kullanıcı tarafından indirildi

WhatsApp'la ilgili tartışmalar devam ederken gelen resmi açıklamalara göre BiP, son 24 saatlik süreç içerisinde 100 bin kişi tarafından indirildi. Bu da şu sıralar alternatif arayışında olan kullanıcıların, BiP'e ilgi gösterdiğinin açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca BiP'in de tıpkı gibi WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma imkanı sunup, tüm verileri de Türkiye'de depoluyor oluşu, kullanıcılar için tercih nedeni olmuş gibi görünüyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcıları, gizliliklerini fazlasıyla önemsiyorlar. Turkcell'in de bu konuda fazlasıyla hassas olduğunu dile getiren Erkan, bilgi birikimlerini ve mühendislik tecrübelerini bu doğrultuda kullanıp, BiP'i geliştirdiklerini söylüyor. Tüketicilerin son 24 saatteki ilgisi, Turkcell genel müdürünü de memnun etmiş gibi görünüyor.

Aslında BiP'in WhatsApp'tan pek de bir farkı yok

BiP'le bugüne kadar pek haşır neşir olmadıysanız, bu uygulamanın WhatsApp'tan pek de bir farkı olmadığını belirtmek isteriz. 192 ülkede aktif olarak kullanılabilen uygulama, mesajlaşmaya ek olarak sesli ve görüntülü konuşma imkanı da sunuyor. Farklı diller arasında otomatik çeviri yapabilme özelliğine sahip olan uygulama, para transferi yapılmasına da imkan sunuyor. Ayrıca çoklu cihaz desteği de bir süredir BiP kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Uygulamayı WhatsApp'tan ayıran temel şeyse kullanıcı sayısı. Açıklanan verilere göre BiP, aylık 10 milyon civarında aktif kullanıcıya sahip.

WhatsApp'ın bilgilerimizi Facebook ile paylaşacak olması ne anlama geliyor?

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın kullanıcı verilerini şu ana dek Facebook'la paylaşmadığını düşünmek, biraz temiz kalplilik olur. Facebook'un başındaki isim olan Mark Zuckerberg'in bugüne kadar yaptıkları, dünya genelinde zaten biliniyor. Bundan sonraki süreç için değişecek şey, veri paylaşımının yasal bir zemine oturtulacak olması. Kısacası, dün sizler için hazırladığımız videoda da anlatmış olduğumuz gibi, WhatsApp'ın yeni kararı ile hayatımızda pek de bir şey değişmeyecek. Şirket sadece, kendisini hukuksal anlamda koruma altına almış olacak. Ayrıca Facebook'un sahip olduğu tek alt şirket WhatsApp değil. Instagram da Facebook bünyesinde olan bir kuruluş. Eğer böylesi bir gizlilik çekinceniz varsa, bu kez Instagram'dan da hatta TikTok'tan ve Google'dan da kurtulmanız gerek. Ancak giderek dijitalleşen dünyada böylesi bir şey, pek de mümkün değil. Konuyla ilgili videomuzu, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.