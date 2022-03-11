Türkiye'de Apple Hayranı Olmanın Maliyeti Ne Kadar?

Teknoloji, hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve artık şirketler, ayrı ayrı ürünler yapmak yerine ürünleriyle bir ekosistem oluşturmayı tercih ediyorlar. Peki koyu bir Apple hayranının kendine bir ekosistem kurabilmek için bugünkü şartlarda kaç para harcaması gerekiyor?

Artan döviz kuru ile ülkemizdeki vergi sistemi, teknolojik ürünlere ulaşmayı zorlaştırdı. Özellikle de dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü popüler ürünler, artık ciddi anlamda cep yakıyor. Şimdi sizlerle, Apple özelinde dikkat çeken bir hesaplama yapacağız.

Teknoloji dünyasında ekosistemler oldukça önemli. Örneğin Apple'ın piyasaya sürdüğü ürünlerin uyumluluğu, farklı markalara ait ürünleri birlikte kullanmaktan çok daha iyi durumda. Diyelim ki Apple'a hayran bir tüketicisiniz ve kendinize yalnızca Apple'ın ürünlerini satın alacağınız bir ekosistem kurmak istiyorsunuz. Peki bu durumda cebinizden çıkacak para ortalama ne kadar olur?

Apple ekosistemi kurabilmek için hangi ürünler satın alınmalı?

Apple'ın Türkiye'de oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Şirket akıllı telefonlardan kılıflara, tabletlerden akıllı kalemlere kadar her ürünü satıyor. Ancak bizim yapacağımız hesaplamadaki amacımız, Apple'ın tüm ürünlerini satın almak değil. Yalnızca en temel ürünleri satın alarak, kendimize yalnızca Apple ürünlerinin bulunduğu bir ekosistem inşa edebilmek. Peki bu durumda, hangi ürünlere sahip olmak durumundayız?

Bir ekosistemin en temel yapı taşı, akıllı telefondur. Bu yüzden bir adet iPhone'umuz kesinlikle olacak. Elbette bu akıllı telefon için bir de şarj aleti satın almak durumundayız. Ayrıca bir MacBook Air, bir Apple Watch ve bir de AirPods satın alacağız. Tüm bu ürünleri ucuz yollu tercih edecek, bu sayede cebimize uygun bir çalışma yapmış olacağız. Üst limit içinse diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Dileyen tüketicilerin 36 bin TL'ye yalnızca bir iPhone satın alabileceklerini de unutmamak gerek.

Apple ekosistemi için tercih ettiğimiz ürünler şöyle:

iPhone 13

AirPods (2. nesil)

Watch SE

MacBook Air

iPhone 13 için şarj cihazı

iPhone 13 ve şarj cihazı

Apple'ın ekosistemini oluştururken tercih ettiğimiz akıllı telefon, iPhone 13 oldu. Aslında iPhone SE3 de tercih edilebilirdi ancak iPhone 13, tasarım ve diğer donanım özellikleriyle geçtiğimiz günlerde duyurulan iPhone SE3'ten çok daha iyi bir model. İster uzun vade ister kısa vade düşünün; iPhone 13 sizleri rahatlıkla idare edecektir.

Apple, bir süre önce aldığı bir karar ile iPhone kutusundan şarj cihazını çıkardı. Bu yüzden iPhone 13 ile birlikte standart özelliklere sahip bir de şarj aleti almak durumunda kalıyoruz. Aslında MacBook Air aracılığıyla iPhone 13'ü şarj edebilirsiniz ancak sürekli bir dizüstü bilgisayarla dolaşamayacağınızı düşündüğümüzde, şarj cihazı satın almak şart.

iPhone 13 (128 GB): 18.999 TL

iPhone 13 için şarj aleti (20W): 309 TL

AirPods (2. nesil)

Mobilitenin artışı ile kablosuz kulaklıklar da hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu bağlamda Apple'ın en tercih edilebilir kablosuz kulaklığı hala 2. nesil AirPods. Kutuyla birlikte 24 saate kadar, sadece kulaklık olarak da 5 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık, Apple ekosistemi için oldukça yeterli bir ürün.

AirPods (2. nesil): 2.199 TL

Watch SE

Apple Watch SE, şirketin en çok tercih edilen ve oldukça güncel özelliklere sahip olan akıllı saatlerinden bir tanesi. Acil SOS, düşme algılama, düzensiz kalp ritmi bildirimi gibi özelliklere ek olarak onlarca spor aktivitesi için takip desteği sunan akıllı saat, yıllar boyunca sevilerek kullanılabilecek bir Apple ürünü.

Watch SE (40 mm): 4.899 TL

MacBook Air

Apple'ın en ulaşılabilir dizüstü bilgisayarı, MacBook Air. Bu yüzden Apple ekosistemi kurmak isteyen bir tüketicinin bu dizüstü bilgisayarı tercih etmesi gerekiyor. Apple M1 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile de günlük ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde.

MacBook Air: 17.499 TL

Apple ürünlerinden ekosistem kurmanın maliyeti ne kadar?

iPhone 13 (128 GB): 18.999 TL

iPhone 13 için şarj aleti (20W): 309 TL

AirPods (2. nesil): 2.199 TL

Watch SE (40 mm): 4.899 TL

MacBook Air: 17.499 TL

Toplam Maliyet: 43.905 TL

Apple internet sitesini kullanarak yaptığımız alışverişler sonucunda, bu ürünlere sahip olup bir ekosistem kurmanın maliyetinin 43 bin 905 TL olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Peki bu fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple hayranı olduğunuzu varsayalım. Böyle bir bütçeyi yalnızca Apple ekosistemi kurabilmek için ayırır mıydınız? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...