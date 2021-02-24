Türkiye'de Aşı Reddinin En Çok ve En Az Olduğu Bölgeler

Human Vaccines & Immunotherapeutics dergisinde yayımlanan bir çalışma, Türkiye'de en fazla ve en az aşı reddi yaşanan bölgeleri ortaya çıkardı. Ayrıca başka bir uluslararası çalışmaya göre dünyada aşı reddinin en fazla olduğu ülke Fransa.

Günümüzden 10 yıl önce, 2011 yılında 183 olan aşı reddi vakası, 2018 yılına geldiğimizde 23 bin gibi astronomik sayılara ulaşmış durumdaydı. Bilim insanlarının 2019 yılında aile hekimleriyle gerçekleştirmiş oldukları bir çalışma, aşı reddi vakalarındaki korkunç artışı gözler önüne sermişti.

Human Vaccines & Immunotherapeutics adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre Türkiye’de nüfusa oranla en fazla aşı reddinin olduğu bölge, Güneydoğu Anadolu olarak karşımıza çıkıyor. Aşı reddinin en az olduğu bölge ise Karadeniz.

Türkiye'de aşı reddinin en büyük sebebi olası yan etkiler

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Eğitim Akademisi Başkanı Dr. Kutay Güven, söz konusu çalışmada “Türkiye’de görev yapan coğrafi bölgelere göre homojen olarak seçilmiş 804 aile hekiminin klinik gözlemlerinin alındığını, aşı kararsızlığının sebeplerinin tespitinde ve aşı kararsızlığının çözümünde kilit rol oynayan aile hekimlerinin yaklaşımlarının irdelendiğini” ifade etti.

Yine aşılama çalışmaları ve aşı reddi ile ilgili konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek başarıyla aşılama çalışması gerçekleştirdiğini ifade ederken; sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aşı kavramının hem hekim hem de bireyler tarafından iyi anlaşılması, aşı tereddütü ve buna bağlı olarak reddini engelleyebilir. Bu anlamda yaptığımız çalışmanın sonuçlarını ‘Human Vaccines & Immunotherapeutics’ dergisinde duyurduk. Katılımcıların yüzde 69,2’sinin kayıtlı nüfuslarından en az bir ailenin aşı reddi yapmış olması, karşı karşıya kalınan durumun ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermekte.”

Türkiye'de en fazla reddedilen aşı, beşli karma aşı

Doç. Dr. Şahin’ göre aşı reddi vakalarındaki en büyük endişe, aşıların içeriğindeki maddelerin yol açabileceği olası etkiler. “Farklı coğrafyalardaki müslüman topluluklarda helal içerik kaygısı aşı reddinin en önemli sebebiyken; çalışmamızda bunun Türkiye için geçerli olmadığını göstermiş olduk.” diyen Dr. Şahin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Nüfusa oranla en yüksek ret bizim çalışmamızda Güneydoğu Anadolu’da, en az ise Karadeniz’de. Karadeniz hariç bütün bölgelerde aşı reddinin sebebi içeriğindeki maddelerin oluşturacağı hastalıklar (aşı güvenliği) korkusu. Karadeniz’de ise en sık dile getirilen sebep, dini kaygılar. Tüm Türkiye’de aşı reddinin en sık sebebi yüzde 53 oranıyla içeriğindeki maddelerin oluşturacağı hastalık kaygısı.

Çalışmamızda en sık reddedilen aşıların beşli karma aşı ve ardından kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı olduğunu gördük. Anne babaların aşı reddi kararını doğumdan sonraki iki ay içinde alması, doğuma aşı reddi kararlılığı ile girmediğini düşündürmekte. Bu yüzden bu dönemde ailelere verilecek eğitimleri önemsiyoruz.”

Fransa, dünyada aşı reddinin en fazla olduğu ülke

Yine de gerçekleştirilen uluslararası araştırmalar, aşı reddinin yalnızca Türkiye’nin sorunu olmadığını gösteriyor. The Wellcome Trust’ın 2018’de gerçekleştirdiği ve 40 ülkeyi kapsayan çalışmada dünya genelinde ankete katılanların yalnızca yüzde 7’si “Aşılar güvenlidir” ifadesine “kesinlikle katıldıklarını” veya “kısmen katıldıklarını” söyledi. Aşıların güvenilir olduğuna ‘kesinlikle katılmadıklarını’ ya da ‘kısmen katılmadıklarını’ bildiren insanların en fazla olduğu ülke Fransa oldu.

Fransızların yüzde 33’ü, aşıların güvenli olduğunu düşünmüyor. Fransa’yı, yüzde 26 ile Gabon, yüzde 25 ile Togo, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 21 ile Avusturya ve İzlanda takip ediyor. Dahası, Aralık 2020 tarihli Ipsos anketine göre, Fransa’daki insanların sadece yüzde 40’ı bir COVID-19 aşısı mevcut olması halinde yaptıracaklarını söyledi.