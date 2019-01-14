Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları belli oldu. Google'ın yeni yılın 2. haftasında gelen resmi verilerine göre derlediğimiz listede, Aleyna Tilki ile ilişkisi olduğu iddia edilen Şahin Kendirci ve kredi kartı borçlarının Ziraat Bankası aracılığı ile yapılandırılması listede dikkat çekenler oluyor.
Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.
Google Arama Trendleri (7-14 Ocak 2019)
- Hande Erçel annesi
- Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma
- Enes Batur
- Okullar tatil mi?
- Itır Esen
- Bursa’da deprem
- Ayla filmi
- İnterpol, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
- Vecihi, Vecihi Hürkuş kimdir?
- Palu ailesi
- Deniz Çakır
- Arda Kural, Onur Akay
- Cemal Süreya
- Eren Erdem
- Tazminat hesaplama 2019
- Bang Bang filmi
- Kenevir
- Şahin Kendirci
- 5. Dalga filmi
- Murat Sivrikaya
- Rami Malek
- Mariam Kavakçı
- Gabon
- Dan Bilzerian
- Didem Soydan
- Mia Khalifa
- MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi
- Bolton, İbrahim Kalın
- Sinan Ateş
- Ekin Koç
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