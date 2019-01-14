Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

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Ülke gündeminin sonuçlarını doğrudan etkilediği Google aramalarında bu haftanın en çok arananları belli oldu.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları belli oldu. Google'ın yeni yılın 2. haftasında gelen resmi verilerine göre derlediğimiz listede, Aleyna Tilki ile ilişkisi olduğu iddia edilen Şahin Kendirci ve kredi kartı borçlarının Ziraat Bankası aracılığı ile yapılandırılması listede dikkat çekenler oluyor.

Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google Arama Trendleri (7-14 Ocak 2019)

  1. Hande Erçel annesi
  2. Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma
  3. Enes Batur
  4. Okullar tatil mi?
  5. Itır Esen
  6. Bursa’da deprem
  7. Ayla filmi
  8. İnterpol, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
  9. Vecihi, Vecihi Hürkuş kimdir?
  10. Palu ailesi


     
  11. Deniz Çakır
  12. Arda Kural, Onur Akay
  13. Cemal Süreya
  14. Eren Erdem
  15. Tazminat hesaplama 2019
  16. Bang Bang filmi
  17. Kenevir
  18. Şahin Kendirci
  19. 5. Dalga filmi
  20. Murat Sivrikaya


     
  21. Rami Malek
  22. Mariam Kavakçı
  23. Gabon
  24. Dan Bilzerian
  25. Didem Soydan
  26. Mia Khalifa
  27. MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi
  28. Bolton, İbrahim Kalın
  29. Sinan Ateş
  30. Ekin Koç
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Kaynak : https://dha.com.tr/teknoloji/googleda-en-cok-ne-ariyoruz/haber-1620474
Etiketler: google, türkiye
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