Türkiye’nin Emlakta En Pahalı İl ve İlçeleri Açıklandı

Türkiye’nin emlakta en pahalı il ve ilçeleri açıklandı. İl ve ilçelerin senelik fiyat artış oranlarının da görüldüğü Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerinde Türkiye’nin konutları en pahalı il ve ilçesi, sırasıyla Muğla ve Beşiktaş oldu.

Konut fiyatları bildiğiniz gibi senelerdir aldı başını gidiyor. Bunu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan garip TikTok akımında da acı bir şekilde görmüştük. Peki bu artıştan her yerin aşağı yukarı ortak etkilendiğini düşünürsek, şu anda konutların en pahalı olduğu il ve ilçeler hangileri?

Hepsiemlak, bu soruyu cevaplamak üzere tüm ülkenin satılık konut bakımından en pahalı bölgelerini sıraladı. Metrekare fiyatı en pahalı il Muğla olurken, en pahalı ilçe İstanbul’un Beşiktaş ilçesi oldu.

%60'a kadar artış yaşandı

Türkiye’nin emlakta en pahalı ilçesi Muğla, 10 bin 167 liralık metrekare fiyatıyla listenin tepesinde yer aldı. 7 bin 824 lirayla İstanbul’un ikinci ve 5 bin 947 lirayla Antalya’nın üçüncü olduğu listenin devamı ise sırasıyla şu şekilde oldu: İzmir 5 bin 482 lira, Çanakkale 4 bin 236 lira, Balıkesir 4 bin 232 lira, Yalova 4 bin 62 lira, Gaziantep 3 bin 991 lira, Denizli 3 bin 852 lira ve Edirne 3 bin 718 lira.

Ortalama metrekare fiyatlarında geçen seneye göre %35-60 arası artış görüldü. Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye’nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı olan ilçesi ise metrekare başı 27 bin 521 lirayla Beşiktaş oldu. İkinci sırayı yine bir İstanbul ilçesi olan Sarıyer, 27 bin 517 lirayla takip etti. Üçüncü sırayı İzmir’in Çeşme ilçesi 18 bin 875 lirayla alırken Muğla’nın Bodrum ilçesi, 18 bin 238 lirayla dördüncü oldu.

İlçelerde artış %112'yi buldu: Denize bağlı iller pahalandı

İstanbul’un Bakırköy, Kadıköy, Beykoz ve Adalar ilçelerindeki konutların fiyatları, metrekare başı 14 bin ila 17 bin lira arası seyrederek yıllık %112’ye kadar artışa neden oldu. Artışın en çok yaşandığı illerse %46-88’lik artışla Samsun, Muğla, Antalya, Mersin (İçel), Adana, İstanbul, Konya, Aydın, Çanakkale ve Sakarya oldu.