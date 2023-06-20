Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı zamlar sonrasında iPhone fiyatlarını adeta uçurdu. Ancak ülkemizde iPhone 14 Pro Max'ten bile pahalı olan bir akıllı telefon var. O telefon, Huawei Mate X3...

Döviz kurunun yüksekliği ve vergiler, ülkemizde teknolojik ürünlere ulaşmayı hayli zor bir hale getirdi. Öyle ki bugün en pahalı iPhone'u satın almak isterseniz, 76 bin 499 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak bundan daha pahalıya mal olan bir akıllı telefon bulunduğunu biliyor muydunuz? iPhone 14 Pro Max (1TB), bugün itibarıyla Türkiye'deki en pahalı akıllı telefon değil.

Türkiye'deki en pahalı telefon, Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ait. Şirketin bir süre önce piyasaya sürdüğü "Mate X3" modeli, yeni zam sonrasında 1 TB depolama alanına sahip olan iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı. Aslında Huawei Mate X3, piyasaya sürüldüğü zaman da "Türkiye'deki en pahalı" akıllı telefon unvanını almıştı. Ancak Apple'ın yaptığı zamlar sonrasında ikinci sıraya gerileyen katlanabilir ekranlı telefon, şimdi yine zirvede.

Huawei Mate X3 artık 79 bin 999 TL

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, Huawei'nin resmi satış sitesine girip Mate X3 sipariş etmek isterseniz, tam olarak 79 bin 999 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak şunu da söylemek gerek: Bu fiyata Huawei Watch Buds, SuperCharge Şarj Aleti ve Akıllı Tartı 3'ü de hediye olarak alıyorsunuz. 76 bin 499 TL değerindeki iPhone 14 Pro Max fiyatı ise sadece telefonun kendisini içeriyor.

Daha bir ay önce Türkiye'de satışa çıkan Huawei Mate X3'ün tüm teknik detaylarını öğrenmek isterseniz, buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

Türkiye'deki popüler markaların en pahalı akıllı telefonları: