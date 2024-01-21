Türkiye'de İlk Kez Albino Çakal Görüntülendi [Video]

Türkiye'de ilk kez kar gibi beyaz albino çakal görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan çakalın ailesinin ya da albino yavrularının olup olmadığı bilinmiyor.

Coğrafya derslerinde yeterince değinilmese de Türkiye, geniş coğrafyasında çok sayıda yabani hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Pek çoğumuzun gördüğünde tikliyle karıştırabileceği çakallar da bunlardan bir tanesi ve geçtiğimiz günlerde, eşine az rastlanır bir çakal görüntülenmiş durumda.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan paylaşıma göre Türkiye'de ilk kez albino çakal görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenip Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne iletilen görüntüde, bir oyundan fırlamış gibi görünen bembeyaz bir çakal yer alıyor.

Türkiye'nin kayda geçen ilk albino çakalının videosu:

Bakan Yumaklı, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz… Ülkemizde ilk kez “Albino çakal” kayıt altına alındı.Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Milli Parklar ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız.

Albino hastalığının ne olduğunu merak ediyorsanız sizleri şöyle alabiliriz:

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