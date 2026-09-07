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Türkiye'deki Oyun Fiyatları Raporu: Oyunlar, ABD'ye Kıyasla %40 Daha Ucuz Ama...

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Yeni bir araştırmaya göre Türkiye'de oyunlar ABD'ye kıyasla %40 daha ucuz ancak en uygun fiyat için doğru mağazayı seçmek gerekiyor.

Türkiye'deki Oyun Fiyatları Raporu: Oyunlar, ABD'ye Kıyasla %40 Daha Ucuz Ama...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizdeki oyuncular için oyun fiyatları her geçen gün daha da önem kazanırken, yapılan yeni bir araştırma ülkemizin oyun pazarındaki çarpıcı fiyat farklarını ortaya koydu.

Oyun fiyat karşılaştırma platformu GamerPoint tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ölçüm, Türkiye'nin küresel pazara kıyasla halen belirgin bir fiyat avantajına sahip olduğunu ancak bu avantajdan yararlanmak için doğru mağazayı seçmenin kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

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Türkiye'deki Oyun Fiyatları Raporu: Oyunlar, ABD'ye Kıyasla %40 Daha Ucuz Ama...
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Türkiye'deki oyun fiyatları ABD'ye kıyasla %40 daha ucuz

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GamerPoint verilerine göre incelenen 4.058 oyun içerisinde Türkiye fiyatları ABD fiyatlarına kıyasla ortalama %40 daha uygun. Oyunların %82'sinde Türkiye fiyatı ABD'den daha düşük seviyede seyrediyor.

Platformlar bazında incelendiğinde ise Steam'de Türkiye fiyatları ABD'nin neredeyse yarı fiyatına satılırken, Epic Games Store'da bu fark daha da açılarak yaklaşık üçte bir fiyata kadar düşüyor. Türkiye'de sattığı oyunların %75'inde en düşük fiyatı sunan Epic Games Store, en sık en ucuz seçeneği sunan mağaza olarak öne çıkıyor. Steam ise geniş katalog büyüklüğü sayesinde en çok oyunda tercih edilen platform konumunda.

Mağazalar arasında uçurum var

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Türkiye aynı zamanda aynı oyunun mağazadan mağazaya en çok fiyat değiştirdiği pazar olarak dikkat çekiyor. İncelenen beş bölge arasında fiyat farkının en yüksek olduğu yerin Türkiye olması, platformların izlediği yerel fiyatlandırma politikalarından kaynaklanıyor.

Steam, Epic Games Store ve GOG gibi platform mağazaları Türkiye'ye özel fiyatlandırmalar sunarken, dolar üzerinden satış yapan bağımsız siteler yerel fiyat tutmuyor. Bu durum, oyuncuların en uygun fiyatı bulabilmek için doğru mağazayı tercih etmesini zorunlu kılıyor.

Veriler, yetkili mağazaları karşılaştıran GamerPoint fiyat raporundan alınmıştır.

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