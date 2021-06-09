Tüm dünyanın başına kitlenerek oynadığı popüler oyunların bazılarında ülkemizden de bazı şeyler görüyoruz. Bugün sizlere ülkemizden bir şeyler gördüğümüz 8 popüler oyunu listeleyeceğiz.

Ülke olarak yeni bir film veya oyun çıktığında içerisinde kendimizden bir şeyler aramak gibi bir huyumuz var. Eğer bir içerikte Türklerle ilgili bir şey görürsek o film veya oyunu daha fazla sevebilir veya aynı oranda nefret edebiliriz. Geçtiğimiz ay sizlere yabancı film ve dizilerde Türkiye'den bir şeylerin olduğu bazı sahneleri listelemiştik. Bu içeriğimiz sizlerden de çok sayıda beğeni aldı. Bunun üzerine sizlere yine bizlerden bir şeylerin bulunduğu oyunları listeleyeceğiz.

Listemizde yer alan oyunlarda ülkemizden bir şeyleri hikayenin veya işleyişin en az bir noktasında görüyoruz. Ayrıca unutmadan söyleyelim; Türklerin içerisinde bulunduğu sayısız strateji oyunu bulunuyor, ancak onları bu listeye fazla almamaya çalıştık. Sadece çok popüler olanları ve hikayeye etkisi olanlara yer verdik. Lafı artık daha fazla uzatmadan listemize başlayalım:

Türklerin içerisinde yer aldığı oyunlar:

Age of Empires 3

Assassin's Creed: Revelations

Battlefield 1

Uncharted 2

Driv3r

Dying Light

Call of Duty: Black Ops Cold War

Total War: Attila

Dünyanın en ünlü strateji oyunlarından biri olan Age of Empires III, 16. yy ile 19. yy tarihleri arasındaki kolonileşme sürecini simüle etmenizi sağlayan bir oyun. Oyunda yer alan medeniyetler arasında ise Osmanlı İmparatorluğu da bulunuyor. Oyunun hikaye örgüsünde de yer alan Osmanlı İmparatorluğu, AOE 3'ün en güçlü medeniyetleri arasında yer alıyor.

Ülkemizin içinde yer aldığı oyunların genel olarak hep strateji oyunları olduğunu görüyoruz, ancak Ubisoft'un ünlü oyun serisinin 4. oyunu olan AC: Revelations, İstanbul ve Kapadokya'da geçmesiyle bizleri mest etmişti.

Elbette Kapadokya'ya deniz yoluyla gitmek gibi garip olaylar da bulunuyordu, ancak ilk kez İstanbul'u bu kadar detaylı bir şekilde bir oyunda görmüştük. Üstelik oyunda Kanuni Sultan Süleyman gibi isimler yer alıyordu ve AC serisinin en ünlü karakteri Ezio'nun final hikayesini anlatıyordu.

Battlefield'in 1. Dünya Savaşı'nda geçen oyununda Çanakkale Savaşı'nı da görmüştük. Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkan oyunun hikaye modu dışında multiplayer olarak da Gelibolu haritası yer alıyordu. O döneme kadar çıkan tüm oyunlar arasında Türkiye haritasının da yer aldığı belki de en sağlam grafiklere ve prodüksiyona sahip oyun olan BF1, rakiplerine karşı büyük başarılar elde edip çok olumlu eleştiriler almıştı.

Uncharted 2

Çıktığı senenin en iyi oyunlarından biri olarak görülen Uncharted 2, her ne kadar İstnabul modellemesiyle pek beğenilmemiş olsa da hikayesinin bir kısmını İstanbul'a taşıyan oyunlar arasında yer alıyor.

Driv3r

Nice, Miami ve İstanbul'da geçen kült oyun Driv3r, hikaye olarak en fazla bizden bir şeyler barındıran oyunlar arasında yer alıyor. Çıktığı dönemde GTA serisi ile karşılaştırılan Driv3r, mekaniksel sıkıntıları, başarısız yapay zekası gibi nedenlerle zamanla hafızalarımızdan çıktı.

2015'te çıkış yapan zombi - parkur aksiyon oyunu Dying Light, Harran isimli hayali bir şehirde geçiyor. Oyunun geliştiricisi Binkoswki'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre oyundaki hayali şehir Harran, İstanbul'dan esinlenilmişti. Ayrıca oyunda pek çok Türk karakter de yer alıyordu.

Call of Duty'nin son oyunu Black Ops Cold War'da Trabzon havalimanında geçen bir sahne yer alıyor. Aksiyonun gerçek anlamda dibine vurduğumuz bu sahne, oyunun kalitesini de gözler önüne seriyordu.

Bu oyun aslında tam olarak Türkiye'de geçmiyor, ancak dünyaca ünlü Türk hükümdarını bizlerle buluşturuyor. Bu sebeple de bu listede yer almayı bence hak ediyor. Dünyanın gördüğü en büyük liderlerden biri kabul edilen Türk hükümdar Attila'nın isim babası olduğu Total War: Attila, strateji oyunları arasında doğrudan bir Türk hükümdarı ön plana çıkarmasıyla büyük ses getirmişti.

Oyunlarda Türkiye'den sahnelerin yer aldığı içeriğimizin burada sonuna geldik. Peki sizlerin "Türkiye'den bir şeyler de gördük" dediğiniz oyunlar var mıdır? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.