TÜİK, ocak ayı motorlu taşıt verilerini yayımladı. Rapor, ülkemizdeki toplam otomobil sayısından en çok hangi markaların satıldığına kadar birçok veriyi bizlerle buluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay düzenli olarak ülkemizdeki kayıtlı taşıt sayısına ilişkin veriler yayımlıyordu. Şimdi ise “Motorlu Kara Taşıtları Ocak 2025” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’deki toplam otomobil sayısını gözler önüne serdi.

Verilere göre geçtiğimiz ay kayıtlı taşıt sayısı önceki aya göre %30,7, önceki yılın aynı dönemine göre ise %22,4 azalarak 165 bin 734’e geriledi. Bunların %62,9’unu otomobiller, %16,7’sini motosiklet, %14,7’sini kamyonet oluşturdu. Kalanı ise kamyon, traktör, minibüs, otobüs gibi araçları içeriyor.

Toplam araç sayısı 31 milyon 463 bine ulaştı

Ocak ayı itibarıyla kaydı yaptırılan 165 bin aracın ardından Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan araç sayısı da yükseldi. Öyle ki şu anda ülkemizde 31 milyon 463 bin 242 adet kayıtlı taşıt bulunuyor. Bunların %51,9’unu otomobiller, %20’sini motosikletler, %15’ini kamyonetler, %7,2’sini traktörler, %3,2’sini kamyonlar, %1,7’sini minibüsler, %0,7’sini otobüsler ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ocakta 104 bin 335 otomobil satıldı, en çok gri renk ve Renault marka tercih edildi

TÜİK raporu, otomobil bazlı verileri de içeriyor. Buna göre geçen ayki kayıt yaptırılan taşıtlardan 104 bin 335 adeti otomobillerden oluşuyor. En çok tercih edilen marka Renault, renk gri, yakıt ise benzin olarak karşımıza çıkıyor.

En çok tercih edilen markalar

Renault - %15,4 Fiat - %7,8 Volkswagen - %7 Peugeot - %6,6 Hyundai - %6,6

En çok tercih edilen renkler

Gri - %38,8 Beyaz - %27,9 Mavi - %12,1 Siyah - %11,5 Kırmızı - %4,3

En çok tercih edilen yakıt tipleri