Türkiye'nin En Çok Kazanan Espor Oyuncuları

Espor dünyası giderek gelişiyor ve bu dünyada dönen paralar da giderek geleneksel spor alanlarını geride bırakıyor. Ülkemizde de tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve kazandıkları ücretlerle dudak uçuklatan esporcularımız var. Türkiye’nin en çok kazanan esporcuları hangileri gelin yakından bakalım.

Eskiden çoluk çocuk işi olarak görülen ve hatta ailelerin çocuklarına oynama evladım dediği bilgisayar oyunları, bugün espor isimli büyük bir sektör haline geldi. Ailesinin lafını dinlemeyip usta oyuncular olan esporcular, bugün dudak uçuklatacak rakamlar kazanıyorlar. Bu durum ülkemizde de geçerli. Türkiye’deki esporcular, asgari ücretin kat be kat fazlası rakamlar kazanıyorlar.

Elbette Türkiye’deki esporcuların hepsi bu tür rakamlar kazanmıyorlar. esportsearnings.com internet sitesi tarafından yayınlanan rakamlar, Türkiye’deki esporcuların katıldıkları turnuvalardan kazandıkları tutarları gösteriyor. Maaş ve sponsorluklar sonrası söz konusu rakamların biraz daha arttığını düşünebiliriz. Gelin Türkiye’de en çok kazanan esporcuları biraz daha yakından tanıyalım.

Türkiye’de en çok kazanan esporcular:

Can Dörtkardeş

Özgür Eker

Engin Küpeli

Kaan Çekli

Engin Kor

Ahmet Karahoca

Buğra Arkın

Mert Güngör

Şamil Özkan

Furkan Şanlı

Bünyamin Yalçınkaya

Ömer Develi

Derman Özdemir

Emre Delikara

Alper Umut Can Ayyıldız

Can Dörtkardeş

Oyuncu adı: XANTARES

Oyun: Counter-Strike

Tahmini gelir: 374,262.48 Dolar

1995 doğumlu olan Can Dörtkardeş, 2012 yılında başladığı espor hayatında HWA Gaming, Space Soldiers, BIG Clan ve Eternal Fire takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan birinci, dünyanın en çok kazanan 388. espor oyuncusudur.

Özgür Eker

Oyuncu adı: woxic

Oyun: Counter-Strike

Tahmini gelir: 303,009.33 Dolar

1998 doğumlu olan Özgür Eker, 2012 yılında başladığı espor hayatında HWA Gaming, ANT eSports, DeathTrap Gaming, Dark Passage, HellRaisers, Mousesports, Cloud9 ve Eternal Fire takımlarında görev aldı. 2019 yılında HLTV tarafından yayınlanan Yılın En İyi 20 Oyuncusu listesinde 12. olmayı başarmıştır.

Engin Küpeli

Oyuncu adı: MAJ3R

Oyun: Counter-Strike

Tahmini gelir: 166,572.77 Dolar

Sangal Esports takımında MAJ3R oyuncu adıyla görev yapmakta olan Engin Küpeli, 2008 yılında başladığı espor hayatında French National Team, eSahara, Imaginary Gaming, WARMAKER, Millenium, Space Soldiers ve Team LDLC.com takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan üçüncü, dünyanın en çok kazanan 1029. espor oyuncusudur.

Kaan Çekli

Oyuncu adı: Fujitora

Oyun: Hearthstone

Tahmini gelir: 159,903.27 Dolar

Beşiktaş e-Sports Club takımında Fujitora oyuncu adıyla görev yapmakta olan Kaan Çekli, 2019 yılında başladığı espor hayatında Türk Milli Takımı’nda ve Futbolist takımında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan dördüncü, dünyanın en çok kazanan 1076. espor oyuncusudur.

Engin Kor

Oyuncu adı: ngiN

Oyun: Counter-Strike

Tahmini gelir: 153,811.91 Dolar

1993 doğumlu olan Engin Kor, 2005 yılında başladığı espor hayatında NOD Clan, SFTO eSports, Space Soldiers, Turkey5, Demise ve Sangal Esports takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan beşinci, dünyanın en çok kazanan 1129. espor oyuncusudur.

Ahmet Karahoca

Oyuncu adı: paz

Oyun: Counter-Strike

Tahmini gelir: 153,325.26 Dolar

1997 doğumlu olan Ahmet Karahoca, 2014 yılında başladığı espor hayatında Phoenix e-Sports, Space Soldiers, Space Soldiers, Demise ve Sangal Esports takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan altıncı, dünyanın en çok kazanan 1135. espor oyuncusudur.

Buğra Arkın

Oyuncu adı: Calyx

Oyun: Counter-Strike

Tahmini gelir: 150,093.75 Dolar

1998 doğumlu olan Buğra Arkın, 2014 yılında başladığı espor hayatında Space Soldiers, WMTF, Death Trap e-Sports, Dark Passage, Windigo Gaming, Team Envy, GORILLAZ ve Eternal Fire takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan yedinci, dünyanın en çok kazanan 1161. espor oyuncusudur.

Mert Güngör

Oyuncu adı: mert

Oyun: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tahmini gelir: 116,867.75 Dolar

BBL Esports takımında mert oyuncu adıyla görev yapmakta olan Mert Güngör, 2018 yılında başladığı espor hayatında Team Ready, Digital Athletics ve Türk Milli Takımı’nda görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan sekizinci, dünyanın en çok kazanan 1469. espor oyuncusudur.

Şamil Özkan

Oyuncu adı: Mitraleius

Oyun: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tahmini gelir: 110,242.75 Dolar

BBL Esports takımında Mitraleius oyuncu adıyla görev yapmakta olan Şamil Özkan, 2018 yılında başladığı espor hayatında TOA.GXT, 4us E-Sport, Istanbul Wild Cats ve Digital Athletics takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan dokuzuncu, dünyanın en çok kazanan 1551. espor oyuncusudur.

Furkan Şanlı

Oyuncu adı: Smashbae

Oyun: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tahmini gelir: 109,242.75 Dolar

BBL Esports takımında Smashbae oyuncu adıyla görev yapmakta olan Furkan Şanlı, 2018 yılında başladığı espor hayatında Mod-Z eSports, We Need a Home, Blaze Esports ve Digital Athletics takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan 10., dünyanın en çok kazanan 1571. espor oyuncusudur.

Bünyamin Yalçınkaya

Oyuncu adı: CodeMarco

Oyun: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tahmini gelir: 104,205.25 Dolar

BBL Esports takımında CodeMarco oyuncu adıyla görev yapmakta olan Bünyamin Yalçınkaya, 2020 yılında başladığı espor hayatında Beşiktaş e-Sports Club, Etiget Esports ve Digital Athletics takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan 11., dünyanın en çok kazanan 1660. espor oyuncusudur.

Ömer Develi

Oyuncu adı: Iroh

Oyun: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tahmini gelir: 99,106.25 Dolar

1998 doğumlu olan Ömer Develi, 2018 yılında başladığı espor hayatında Team Ready, Digital Athletics, Türk Milli Takımı’nda, WTSGve Team SoloMid takımlarında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan 12., dünyanın en çok kazanan 1765. espor oyuncusudur.

Derman Özdemir

Oyuncu adı: Motor

Oyun: Fortnite

Tahmini gelir: 72,816.12 Dolar

M10 eSports takımında Motor oyuncu adıyla görev yapmakta olan Derman Özdemir, 2018 yılında başladığı espor hayatında M10 eSports öncesi Fnatic takımında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan 13., dünyanın en çok kazanan 2316. espor oyuncusudur.

Emre Delikara

Oyuncu adı: Refl7ction

Oyun: Fortnite

Tahmini gelir: 72,400.00 Dolar

SuperMassive eSports takımında Refl7ction oyuncu adıyla görev yapmakta olan Emre Delikara, 2018 yılında SuperMassive eSports takımında başladığı espor hayatını bu takımda sürdürmektedir. Ülkemizin en çok kazanan 15., dünyanın en çok kazanan 2334. espor oyuncusudur.

Alper Umut Can Ayyıldız

Oyuncu adı: Solkay

Oyun: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tahmini gelir: 64,777.78 Dolar

Futbolist takımında Solkay oyuncu adıyla görev yapmakta olan Alper Umut Can Ayyıldız, 2019 yılında başladığı espor hayatında Futbolist öncesi Beşiktaş e-Sports Club takımında görev aldı. Ülkemizin en çok kazanan 16., dünyanın en çok kazanan 2582. espor oyuncusudur.

Türkiye’de en çok kazanan espor oyuncularını listeledik, oynadıkları oyunlardan, takımlarından ve başarılarından bahsettik. Oyuncularımızın dünya sıralamasına baktığımız zaman dünya standartlarına göre çok da kazanmadıklarını görmek biraz üzücü.