Espor, dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de saygı gören ve geleneksel sporlarla bir tutulmaya başlanan bir spor dalı. Yeni neslin espora olan ilgisi ile ülkemizde de birçok espor etkinliği düzenleniyor. İşte ülkemizde düzenlenen ve takip etmeniz gereken espor etkinlikleri.

Dünyada ve ülkemizde espora olan ilgi artmaya devam ediyor. Tarihin en hızlı büyüyen spor dalı olan espor, son yıllarda ülkemizde de adından sıkça bahsettirmeye başladı. Turnuvaların ve takımların yanı sıra espor arenaları da inşa edilmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüpler de hızla büyüyen bu trende yetişmek için espor takımları kurdular.

Ülkemizdeki espor adına en büyük gelişmelerden biri ise Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu (TESFED)’in kurulması. Esporun Türkiye’de bir çatı altında olması ve sürekli iyileştirmeler için önemli adımlar atılması, ülkemizdeki espor etkinliklerinin sayısını da artırıyor.

Türkiye'de düzenlenmiş 6 büyük espor etkinliği:

League of Legends - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi

Valorant - ESA Open Fire All Star

Mobile Legends: Bang Bang - Türkiye Şampiyonası

İnternet Kafe Turnuvaları

Marka Turnuvaları

İzmir Oyun Fuarı - Türkiye’nin En Büyük Espor Festivali

Türkiye'deki en büyük espor etkinliği: League of Legends - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi

Leagues of Legends’ın Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, Türkiye’deki en büyük espor liglerinden biri olarak kabul ediliyor. Şampiyonanın bir mevsimlik sezonunda 10 takım mücadele ediyor. Diğer birçok sporun aksine, bir yılda kış ve yaz olmak üzere iki sezonluk ligler oluşturuluyor. Büyük takımların mücadele ettiği bu liglerin bir de alt ligleri bulunuyor. Her takımın kendisine ait bir akademi kadrosu bulunuyor ve bu takımlar Türkiye Akademi Ligi’nde mücadele veriyorlar.

Kış mevsiminde şampiyon olan takım, Mid Season Invitational turnuvasının ön eleme turunua gitmeye hak kazanıyor. Yaz mevsimi şampiyonu olan takım ise League of Legends Dünya Şampiyonası’nın ön eleme turlarına katılmaya hak kazanıyor.

Diğer sporlardan alışkın olduğumuz bir lig sistemine sahip League of Legends’ın şampiyonasındaki maçların çoğu espor sahnelerinde ve arenalarında etkinlikler halinde izlenebiliyor. Ancak kış ve yaz finalleri genelde Volkswagen Arena’da, büyük açılış şovları ile birlikte izlenebiliyor. Esporun ülkemizde nerelerde olduğunu görmek isteyenler için harika etkinlikler ve sahne şovları yapan Riot Games’in biricik oyunu League of Legends, ülkemizde adından en çok bahsettiren espor oyunu olarak varsayılıyor. 2021 yılında düzenlenen son yaz turnuvasında kazanan Galatasaray Espor Takımı oldu.

125 bin TL'lik ödül verildi: Valorant - ESA Open Fire All Star

Türkiye’deki ilk resmi turnuvasını bu sene gerçekleştiren Valorant, League of Legends gibi bir Riot Games oyunu. Espora oldukça yatkın bir oynanışa sahip bir oyun olan Valorant bir FPS oyunu.

Türkiye'nin önde gelen espor takımları olan 1907 Fenerbahçe Espor, BBL Esports, Digital Athletics, Fire Flux Esports, Futbolist, fastPay WildCats, Kafalar Esports ve OtherSide Esports gibi takımların katıldığı turnuva 24 Ağustos - 1 Eylül arasında gerçekleşti. 125 bin Türk Lirası ödül dağıtılan turnuvada kazanan BBL Esports oldu. Covid 19 tedbirleri kapsamında izleyiciye açık olmayan final maçlarının, önümüzdeki yıllarda League of Legends sahne şovlarına benzer etkinliklerle süsleneceği varsayılıyor.

Mobil oyunlar da espor turnuvalarında: Mobile Legends: Bang Bang - Türkiye Şampiyonası

Ülkemizde ve dünyada en kolay erişilebilen oyun konsolu telefonlarımız. Oyun şirketleri de kolay erişilebilirliği bir fırsata çevirerek mobil oyunları espor alanına katmaya başlıyorlar. Mobile Legends: Bang Bang de bu oyunlardan biri. Sevilen bir MOBA oyunu olan Mobile Legends: Bang Bang özellikle MENA’da etkinliğini gösteren bir oyun. Ancak oyunun Türkiye ofisi de yakın zamanlarda hareketlenmeye başladı.

128 takımın katılımıyla gerçekleşen Mobile Legends Türkiye Şampiyonası 25 Eylül’de son buldu ve kazanan Bedel Takımı oldu. Bedel, 2022’de yapılacak M3 Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Oyunun ilk offline etkinliği ve espor atılımı olacak bu şampiyona finali, bir sonraki etkinliklere de göz kırpıyor. Finalde şampiyon olan takım ise Mobile Legends: Bang Bang’in Dünya Şampiyonası’nın yapılacağı Singapur M3 Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Masa 5'i 1 saat uzatabilir misiniz: İnternet Kafe Turnuvaları

Ülkemizde internet kafe kültürü oldukça gelişmiş durumda. Teknoloji ve oyun sektörünün gelişmesiyle kendilerini geliştiren internet kafeler, espor oyunu olarak nitelendirilebilecek neredeyse her türlü oyun için turnuvalar düzenliyorlar. Esporcu olmak isteyen amatör oyuncular için oldukça büyük bir şans olarak nitelendirilen bu turnuvalar, hem oynamak hem de izlemek isteyenler için oldukça eğlenceliler.

Adeks, Sis Espor ve Estanbul Gaming gibi büyük internet kafelerde gerçekleşen turnuvalar ve turnuva finalleri, oyun severlerin oldukça ilgisini çeken etkinlikler.

Her ay gerçekleşiyor ve 4 oyun oynanıyor: Marka Turnuvaları

Oyun sektörü oldukça büyük bir pazar haline geldiğinden beri sponsorların sayısı ve kalitesi de gün geçtikçe artıyor. Artık markalar oyunlara ve espor takımlarına sponsor olmanın yanı sıra kendi oyun turnuvalarını düzenlemeye başladılar. Farklı oyunlarda birçok turnuvaya ev sahipliği yapan markalardan biri de Papara.

Kupa Papara isimli turnuvada, Papara esporseverleri her ay gerçekleşen Fifa 21, PUBG: Battlegrounds ve PUBG Mobile turnuvaları ile tanıştırıyor. Kupa Papara turnuvalarına buradan başvuru yapabilirsiniz.

Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük oyun festivallerinden: İzmir Oyun Fuarı - Türkiye’nin En Büyük Espor Festivali

Oyun fuarları söz konusu olduğunda başı çeken şehrimiz İstanbul olmasına rağmen, İzmir 24-25-26 Eylül'de 2021’de Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük oyun festivallerinden birine ev sahipliği yaptı. İzmir Yeni Fuar’da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında geleneksel oyunlardan espora kadar oyunla ilgili birçok etkinlik yer aldı.

Yeni teknolojilerin oyun sektörüne entegresi ile ortaya çıkan VR oyunlarının da deneyimlenebileceği bu fuarda çeşitli espor turnuvalarının yanı sıra cosplay yarışmaları gibi eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Türkiyede espor hakkında bilinmeyenler: