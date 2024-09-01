Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3 savaş uçağının ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını açıkladı. Uçuştan görüntüler de paylaşıldı.

Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları devam ediyor ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar arasında TUSAŞ da yer alıyor. Firmanın hayalet silahlı insansız hava aracı ANKA-3, 28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde de havada tekerlek kapatma testlerini tamamlayan uçakta turbofan motor bulunuyor.

ANKA-3'ün teknik özellikleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Yine de aracın azami hızının saatte 835 kilometre, azami irtifasının 44 bin feet, servis istifasının 40 bin feet, yararlı yük ağırlığının ise 1200 kilogram olduğu belirtiliyor. Aracın havada 10 saat kalabildiği belirtiliyor.

İşte ANKA-3'ün uçuş anları

TUSAŞ'ın yaptığı paylaşımda "ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için iz bırakmaya devam" ifadeleri kullanıldı.

Video ile birlikte ANKA-3'ün V formunda olduğu da doğrulanmış oldu. Daha önceki bilgilere göre ANKA-3, 7 tonluk bir kalkış ağırlığına sahip ve gemiye iniş kalkış yapabilmesini sağlayacak özellikler barındırıyor. Böylece insansız silahlı hava aracı, sadece hava üslerine değil uçak gemisi gibi su üstü harp gemilerinde de kullanılabilecek.

TUSAŞ, ANKA-3 dışında ANKA ve AKSUNGUR modellerini de üretiyor.