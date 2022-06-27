Twitch’in en çok anlık izlenme rekoru yine kırıldı. En son bu rekoru TheGrefg nickine sahip yayıncı anlık 2 buçuk milyon izlenme ile kırmıştı, kırılan yeni rekor bundan bir hayli fazla. Gelin yeni rekorun detaylarına beraber göz atalım.

Birkaç kere ülkemizdeki Elraenn ve wtcn gibi yayıncılarla kırılan Twitch’in anlık en çok izleyiciye ulaşma rekorundan haberdarsınızdır. O rekor yine kırıldı ancak bu sefer dünya çapında. Yabancı bir Twitch yayıncısının yaptığı boks etkinliğinde izlenme sayısı dudak uçuklan seviyelere çıktı.

Ibai isimli ünlü yayıncı, La Velada Del Año II isimli bu etkinlikte çeşitli başka içerik üreticileriyle birlikte müzik performansı eşliğinde bir ringin içerisinde boks yapıyordu. Kendisi bu etkinlik sırasında Twitch’in anlık izleyici rekorunu kırdı.

Ibai’nin yayınını aynı anda 3,3 milyon kişi izledi

Ibai’nin gerçekleştirdiği Twitch yayınında Twitch’in dünya çapında anlık izlenme rekoru tekrar kırıldı. Twitch’te 11,1 milyon takipçiye sahip olan Ibai’nin boks etkinliği yayını aynı anda tam 3,3 milyon kişi tarafından izlendi. Ibai’den önceki en çok izlenme sayısı rekoruna sahip yayıncı, 2.470.347 izleyici ile TheGrefg olmuştu, kendisi bir Fortnite yayını yapıyordu.

Ibai’nin tek başarısı en çok izlenme sayısına sahip Twitch yayınını yapmak olmadı. Ibai şu anda sahip olduğu 11,1 milyon takipçiyle Twitch’te en çok takipçiye sahip dördüncü kanal oldu. Eğer dilerseniz yayının tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

Ibai, genellikle özel etkinlikler ve Just Chatting yapan İspanyol bir yayıncı ve yayınları da İspanyolca, dolayısıyla İspanyolca bilmiyorsanız izlemenizi pek tavsiye edemeyiz. Siz yeni Twitch rekoru hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.