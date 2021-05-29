Twitch'in başı, son zamanlarda telif ihlalleri sebebiyle oldukça ağrıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göreyse durum çok daha kötüye gidiyor ve bu işin sonunda yeni yasaklamalar gelebilir.

Twitch’te son zamanlarda telif ile ilgili sıkıntılar bitmek bilmiyor. Twitch’teki içerik üreticilerinin son zamanlardaki en büyük sorunlarından olan telif ihlalleri yakın zamanda daha da şiddetlenecek gibi duruyor.

Slasher olarak da tanınan dünyaca ünlü e-spor danışmanı Rob Breslau, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Twitch yetkililerinden gelen e-postayı paylaştı. E-postada “son zamanlarda çok fazla telif ihlali şikâyeti” alındığı belirtildi.

Twitch’te yeni ban dalgası mı geliyor?

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Breslau’nun paylaştığı tweetteki Twitch yetkililerinin açıklaması şu şekilde: “Sizinle DMCA hakkında şeffaf olacağız. Son zamanlarda, müzik üreticilerinden 1000’e yakın telif hakkı ihlali aldık. Bunların büyük bir kısmı yayın tekrarları ve bunların çoğunda yayıncılar oyun oynarken arka planda müzik dinliyor ya da IRL kategorisinde yayın yapıyor. Çok sayıdaki uyarı sebebiyle kullanıcılarımıza telif içeren klipleri ve yayın tekrarlarını otomatik taraması için araçlar verdik. Şu anda hali hazırda müzik üreticileri ve hak sahipleriyle olası çözümler hakkında konuşmaktayız. Bu bizim müzik endüstrisi ile ilk irtibatımız (Bazı parçaların birden fazla hak sahibi olabiliyor) ve bizim çözümler bulmak istememize rağmen kanal kapatma başvuruları gönderecekleri için hayal kırıklığına uğradık.”

Twitch, daha önce bu sorunlar hakkında yayıncıları uyarmak için bu konuları açıklayan e-postalar atmış ve telifsiz müzik sayısını artırıp yayıncıları telifli müzik kullanmaması konusunda uyarmıştı. Fakat görünen o ki bu noktada Twitch’in de elinden gelen pek bir şey yok.

Her uyarının potansiyel olarak bir hesabı kapatma başvurusu olduğunu varsayarsak, ufukta yeni bir ban dalgası görünüyor.