Twitter’da Fake veya Bot Hesaplar Nasıl Tespit Edilir?

Twitter’ın en büyük problemlerinden biri bildiğiniz gibi sahte veya bot hesaplar. Peki Twitter’da sahte bir hesap nasıl tespit edilir? Gelin beraber göz atalım.

Son 1 aydır Elon Musk’ın satın almak istemesi ile gündeme gelen Twitter, bildiğiniz gibi tüm insanların ‘özgürce’ fikirlerini ifade edebildiği ve gündem/kamuoyu oluşturabildiği bir yer. Eğer birçok insan belirli bir dertten muzdarip ise seslerini duyurmak için örgütleniyor ve Twitter’da bir araya gelerek belirli bir söz öbeğini yazıp paylaşarak gündem oluşturuyorlar.

Ancak bu gündemler, belirli belirsiz taraflarca sabote edilebiliyor ve gündem değiştirilebiliyor. Nasıl mı? Sahte veya bot hesaplarla. Birisi gündemi değiştirmek istediğinde bot hesaplara komut veriyor ve belirli bir söz öbeği binlerce sahte hesaptan Tweet olarak atılıyor ve gündem değiştiriliyor. Peki bu bot veya sahte hesapları nasıl saptarsınız? Gelin öğrenelim.

Twitter’da bir hesabın sahte veya bot olduğu nasıl anlaşılır?

Twitter’da bir sahte hesap;

Kullanıcı adları genellikle sayılarla biter

Attığı tüm tweet’ler tek bir gündem üzerinedir

Sadece doğrulanmış kişilere yanıt verirler

Hesap açılma tarihi geçen sene veya bu sene olur

Kullanıcı adını Google’da arattığınızda karşınıza bir şey çıkmaz

Gerçek isim kullanmaz

Kullanıcı adları genellikle sayılarla biter

Twitter’da eğer bir hesabın sahte veya bot olup olduğunu anlamak için yapmanız gereken ilk şeylerden biri, hesabın kullanıcı adını kontrol etmek. Genellikle bot hesapların kullanıcı adlarının sonunda bir dizi numara olur. Bu da üretilme sıralarından kaynaklı.

Attığı tüm tweet’ler tek bir gündem üzerinedir ve anlamsızdır

Sahte hesapların attığı Tweet’ler genellikle tek bir gündem üzerinedir. Profile girdiğinizde ve Tweet’ler sekmesine tıkladığınızda gördüğünüz tweet’ler genellikle tek bir gündem üzerineyse anlayın ki o hesap sahtedir. Eğer botsa durum daha da vahim oluyor zira bot hesaplar, gündeme girmek için o kelime öbeğini kullanıp geri kalanında rastgele Türkçe kelimeler diziyorlar ve bunları spamlıyorlar.

Genellikle doğrulanmış kişilere yanıt verirler

Bu tarz hesaplar genellikle sadece doğrulanmış hesapların altında Tweet atarlar. Doğrulanmış hesaplar bir iş adamına, bir siyasiye, bir sosyal medya fenomenine veya ünlü birine ait olabilir. Direkt olarak kendileri yapmasa da bazen hayranlar bile sahte hesaplarla o kişilerin tweet’lerini gündeme sokabilirler.

Hesap açılma tarihi birkaç ay öncesi olur

Sahte veya bot hesapların açılma tarihi en çok 2-3 ay öncesine gider zira bu tarz hesaplar Twitter tarafından çoğunlukla engellenir. Örneğin bu yazının yazıldığı tarih, 23 Nisan 2022. Eğer Şubat veya Mart ayında açılmış bir hesap görürseniz ve üstteki kriterleri karşılıyorsa bilin ki o hesap sahtedir.

Kullanıcı adını Google’da arattığınızda karşınıza bir şey çıkmaz

Eğer bir Twitter hesabının kullanıcı adını Google’da aratırsanız genellikle o kişinin paylaştığı görseller veya attığı Tweet’ler karşınıza çıkar ancak sahte veya bot hesaplarda bu durum böyle değil. Sahte veya bot Twitter hesaplarının kullanıcı adları Google’da aratıldığında karşınıza bir şey çok.

Gerçek isim kullanmaz

Bu tarz sahte veya bot hesapların kullanıcı adı değil de profil isimlerinde genellikle gerçek isim yer almaz. Genellikle anlamı olmayan harf dizileri veya rastgele bir kelime kullanırlar.

Böylelikle Twitter’da bot hesapları nasıl tespit edebileceğinizi anlatmış olduk. Dilerseniz yorumlarınızı bizlerle aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.