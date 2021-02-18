Twitter'ın güncellenen Android sürümü, uygulamanın çökmesi sorunları yaşatmaya başladı. Özellikle de Bildirim menüsüne girmeye çalışan kullanıcılar, uygulamanın çöktüğünü bildiriyorlar. Kimi kullanıcılar bildirim almadıklarını söylerken, bazı kullanıcılara göre bildirim geldiğinde yavaşlamalar oluyor.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olarak hizmet veren Twitter, Android kullanıcıları için yeni bir sürüm güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte Twitter uygulamasının son sürümü "8.81.0-release.00"a yükseltildi. Ancak uygulama, bu güncellemeden sonra sağlıklı bir şekilde çalışmaz oldu. Özellikle de etkileşim sayısı yüksek olan kullanıcılar, bu sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyorlar.

Twitter, Google Play Store üzerinden sunduğu güncellemenin açıklamalarında, bu sürümün bazı iyileştirmeler getirdiğini ve bilinen hataları da düzelttiğini ifade etmişti. Ancak söz konusu güncelleme ile kullanıcılar, "Bildirim" menüsüne giremez hale geldiler. Kullanıcıların etkileşimlerini ve profiline dair gönderilen menüye girmeye çalışan kullanıcılar, uygulamanın çökmesi sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar.

Hatanın ne zaman düzeltileceği şu an için bilinmiyor

Twitter uygulamasının Bildirim sayfasını kullanamayan hesap sahipleri, önce bu durumun kendi cihazlarından kaynaklandığını düşündüler. Ancak yaptığımız kontrollerde, hatanın pek çok cihazda ortak olduğunu görüyoruz. Öte yandan bu sorun, tüm işletim sistemlerini de etkilemiyor gibi görünüyor. Ancak bu konuyla ilgili de detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Bu arada, bazı kullanıcılarsa bildirimlerin gelmediğini, geldiğinde de kasma ya da hiç açılmama gibi sorunlardan muzdarip olduklarını söylüyorlar.

Şirketin resmi hesabı ile resmi destek hesabına baktığımızda, konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın olmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu da söz konusu hatanın bölgesel olabileceği ya da Twitter'ın bu hatadan haberdar olmadığı anlamına geliyor. Çözümün ne zaman ve nasıl geleceği bilinmezken, kullanıcıların bu süreçte, uygulamayı telefonlarından kaldırıp yeniden yükleme gibi seçenekleri denemeleri gerekiyor.

İşte bazı Twitter kullanıcılarının konuyla ilgili söyledikleri

Hesabımın bildirim bölümüne giremiyorum :( bastığım anda direkt uygulamadan çıkış yapıyor neden öyle oluyor?

Bildirim kısmına girince uygulama atıyor.

Ya arkadaşlar bildirim kısmını açınca beni sayfadan atıyor az etkileşim verseniz :(

Neden bildirim gelmiyor of :I

Bildirim butonuna bastığımda telefon Twitter'dan çıkış yapıyor. Nedenini bilen var mı?