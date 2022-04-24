Video oyun geliştirici ve yapımcısı Ubisoft, bir süredir sızıntılarıyla gündeme gelen Project Q’yu resmi olarak duyurdu.

Fransız oyun geliştiricisi Ubisoft, kısa süre önce yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Bir süredir sızıntılarıyla gündeme gelen ve "Project Q" kod adıyla ortaya çıkan yeni oyun bugün resmi olarak duyuruldu. Ubisoft’un geliştirdiği yeni oyun, İlk olarak çevrimiçi GeForce Now veri tabanında tespit edilmişti. Şimdi ise hakkında pek çok bilginin sızdırıldığı oyun, geliştirici tarafından resmi olarak açıklandı.

Daha önce önemli oyunlarından Ghost Recon Breakpoint'e NFT'yi entegre eden geliştirici, Project Q için aynı durumun söz konusu olmadığını da belirtti.

Project Q’da NFT olmayacak

Duyuruyu Twitter hesabından yapan Ubisoft, yeni oyunla ilgili; ‘’Bu sadece bir battle royale oyunu değil’’ dedi. Ayrıca geliştirici, oyunun birden fazla PvP modlarını içereceğini de sözlerine ekledi. Kullanıcılar şu an test aşamasındaki oyuna kayıt olarak gelecek yeniliklere erkenden ulaşabilecek.

Buna ek olarak Ubisoft’un açtığı kayıt sayfasında hangi platformların yer alacağı da bulunuyor. Kullanıcılar kayıt işlemini gerçekleştirirken; Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 ve PC’ler arasında seçim yapabilir.

Bugüne dek Project Q ile ilgili çok fazla sızıntı ortaya atıldı. Bir sızıntıda söz konusu oyunun, Fortine ve Overwatch ile benzerliğinden bahsediliyordu. Bunun yanı sıra Showdown (battle royale) ve Battle Zone (bölge kontrolü) gibi modlar da, yine oyunun sahip olacağı işlevlerden birkaçı.

Project Q'nun ortaya çıkan oynanış videosu