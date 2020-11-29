Ubisoft Uplay’de İndirimli Oyun Nasıl Alınır?

Ubisoft oyunlarını satın alıp oynayabileceğiniz PC platformu olan Uplay, çoğu zaman büyük indirimlere ev sahipliği yapıyor. Uplay’in sunduğu yeni sistemle birlikte oyun oynadıkça biriktirdiğiniz Club Unit puanlarıyla ekstradan indirimli oyun satın alabiliyorsunuz. Bu rehberimizde Club Unit ile indirimli Ubisoft oyunu Uplay üzerinden nasıl satın alınır anlattık.

Assassin’s Creed Vallhala ve Watch Dogs: Legion gibi en yeni Ubisoft oyunlarını PC platformu olan Uplay üzerinden satın alabiliyorsunuz. Uplay, indirim konusunda eli bol bir platform desek yeridir. Neredeyse her etkinlikte (Yılbaşı, Kara Cuma, İlkbahar, Sonbahar, Yaz, Kış, Cadılar Bayramı) indirimler sunan Uplay, yeni sunduğu yöntemle ekstradan %20 indirim kazanmanızı sağlıyor.

Ubisoft’un platformu Uplay üzerinden oyun oynarken, oyunlarda elde ettiğiniz başarımlarla Club Unit kazanırsınız. Bu Club Unit’leri normalde oyun içi kozmetik veya silah gibi şeyleri almak için kullanıyordunuz ancak Ubisoft’un sunduğu yöntem ile artık Club Unit’leri indirim almak için kullanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Buyrun rehberimize geçelim.

Uplay’de Club Unit ile indirimli oyun nasıl alınır?

Adım #1: Uplay’i açın ve mağazaya gidin.

Uplay’i açın ve mağazaya gidin. Adım #2: Satın almak istediğiniz oyunu sepete ekleyin.

Satın almak istediğiniz oyunu sepete ekleyin. Adım #3: Sepetinize tıklayın ve ‘Checkout’ tuşuna tıklamadan önce ‘-20% with 100 Club Units’ seçeneğine tıklayın.

Sepetinize tıklayın ve ‘Checkout’ tuşuna tıklamadan önce ‘-20% with 100 Club Units’ seçeneğine tıklayın. Adım #4: Açılan web sitesinde kullanım koşullarını kabul edin ve ‘İndirim kazanın’ butonuna tıklayın.

Açılan web sitesinde kullanım koşullarını kabul edin ve ‘İndirim kazanın’ butonuna tıklayın. Adım #5: Gelen kodu kopyalayın.

Gelen kodu kopyalayın. Adım #6: Uplay Sepetinize dönün ve Add a promo code yazısına tıklayıp kopyaladığınız kodu yapıştırın ve uygulayın.

Uplay Sepetinize dönün ve Add a promo code yazısına tıklayıp kopyaladığınız kodu yapıştırın ve uygulayın. Adım #7: Başarıyla 100 Club Unit ile %20 indirim elde ettiniz.

Adım #1: Uplay’i açın ve mağazaya gidin.

Bilgisayarınızdan Uplay programını açın ve mağaza bölümüne (Store) gidin. Buradan satın almak üzere tüm Ubisoft oyunlarını görebilirsiniz.

Adım #2: Satın almak istediğiniz oyunu sepete ekleyin.

Mağazadan satın almak istediğiniz oyunu seçtikten sonra ‘See More’ seçeneğine tıklayıp, oyunun almak istediğiniz sürümünü seçip sepete ekleyin (Add to cart).

Adım #3: Sepetinize tıklayın ve ‘Checkout’ tuşuna tıklamadan önce ‘-20% with 100 Club Units’ seçeneğine tıklayın.

Sepete ekledikten sonra üst kısımda bulunan Sepet ikonuna tıklayın ve sepetinize gidin. Checkout yapıp ödeme kısmına geçmeden önce onun hemen üstünde bulunan ‘-20% with 100 Club Units’ seçeneğine tıklayın. Bu sizi 100 Club Unit ile %20 indirim kodu alabileceğiniz bir internet sitesine yönlendirecek. (Unutmadan söyleyelim: Bu seçeneğin belirmesi için hesabınızda 100 Club Point hali hazırda olması gerekiyor.)

Adım #4: Açılan web sitesinde kullanım koşullarını kabul edin ve ‘İndirim kazanın’ butonuna tıklayın.

Açılan Ubisoft internet sitesinde önce Ubisoft hesabınız girin ve ardından kullanım koşullarını kabul edip ‘İndirim kazanın’ butonuna tıklayın. Bu size bir kod verecek.

Adım #5: Gelen kodu kopyalayın.

Ekranda beliren indirim kodunu dilerseniz kendiniz kopyalayın ya da dilerseniz ‘Panoya kopyala’ seçeneğine tıklayın ve Uplay programını yeniden açın.

Adım #6: Uplay Sepetinize dönün ve Add a promo code yazısına tıklayıp kopyaladığınız kodu yapıştırın ve uygulayın.

Uplay üzerinde sepetinizi yeniden açın ve seçtiğiniz oyunun altında yer alan ‘Add a promo code’ seçeneğine tıklayın. Açılan bölmeye kopyaladığınız kodu yapıştırın ve uygulayın.

Adım #7: Başarıyla 100 Club Unit ile %20 indirim elde ettiniz.

Uplay sepetinizdeki oyunda başarıyla %20 indirim elde ettiniz, tebrikler. Oyunu oynarken bizi hatırlarsınız artık :)

Böylelikle Uplay Black Friday indirimleri kapsamında Club Unit kullanarak indirimli oyun nasıl alınır konulu rehberimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.