Apple, bugün tanıttığı uygun fiyatlı iPhone 16E'nin ardından üç iPhone modelini satıştan kaldırdı.

Apple, uzun süredir merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 16e'yi tanıttı ve bu yeni modelin gelişiyle birlikte iPhone SE (3. nesil), iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın satışına son verildi.

iPhone 16e, iPhone 14’ün tasarımına sahip ancak daha güçlü A18 işlemcisi ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Apple, yeni iPhone 16E'nin alışılagelmiş iPhone SE serisinin yerini aldığını belirtirken, yeni modelde Apple Intelligence desteğini de sunuyor.

iPhone SE (3. nesil), iPhone 14 ve iPhone 14 Plus artık satılmıyor

iPhone 16E 48MP kamera ve 26 saat video oynatma süresi gibi özellikler sunuyor olsa da MagSafe ve Kamera Denetimi tuşu gibi bazı popüler özelliklerden de yoksun.

Satıştan kaldırılan iPhone SE (3. nesil), iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ı artık doğrudan Apple'dan satın almak mümkün değil fakat ithalatçılar üzerinden Apple garantili telefonlara ulaşmak bir süre daha mümkün olacak.

Yeni iPhone 16E, 21 Şubat’ta ön siparişe açılacak, 28 Şubat’ta ise kullanıcılarla buluşacak. Ülkemizde 47.999 TL'den satışa açılacak olan yeni telefon, siyah ve beyaz renkleriyle gelecek.

iPhone 16E ile ilgili diğer içeriklerimiz: