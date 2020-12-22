BioNTech kurucu ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile aylardır görüştüklerini, kendisine kalsa imzaların çoktan atılmış olacağını ifade etti. Şahin, yıl sonuna kadar imzaların atılmasını temenni ettiğini belirtti.

Kurucusu ve CEO’su olduğu BioNTech firması ile Pfizer iş birliği içinde koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Hürriyet’in Almanca haber portalından genel yayın yönetmeni Christian Ehrhardt ve Berlin temsilcisi Celal Özcan’a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile aylardır görüşme içinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Şahin, aşı ile ilgili müzakerelerin son aşamada olduğunu dile getirirken, “Biz Türkiye'yle aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Şu an ama son aşamalardayız ve bütün dileğim aşının Türkiye'ye de gitmesi için bu yıl içinde imzaların atılması” şeklinde konuştu.

"Nakliyat konusunda bir sorun yaşanmaz"

Aşının mevcut saklama koşullarının lojistik açıdan bir sorun olmaması gerektiğini ifade eden BioNTech CEO’su, “Doz aşıların kuru buzla nakliyatı yaklaşık 50 yıldır yapılıyor. Bu bugünün bir yüksek teknolojisi değil. Soğutucuları Türkiye’de muhafaza edecek şirketler var. Örnek kuru buz nakliyatçıları. Türkiye’de üniversiteler mükemmel bir altyapıya sahip. Ben bu konuda kesinlikle hiç şüphe duymuyorum. Aşı yerlerine nakliyat konusunda da. Bundan dolayı bir sorun yaşanmaz." dedi.

mRNA’nın her insan hücresinde bulunan doğal bir bilgi taşıyıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şahin, “Biz virüsün teknik planının bir parçasını insan hücresine göndermek için doğal biçiminden pek farklı olmayan temel taşıyıcının yapay biçimini kullanıyoruz. Bununla bağışıklık sistemine bilgi veriyoruz ve diyoruz ki, ‘Bak, virüsten bir parça bu, bunu tanı ve buna karşı bir bağışıklık cevabı vermen gerekiyor’. Eğer bu bağışıklık cevabı başarılı olursa, virüsün vücuda girmesi durumunda insan vücudu virüsü hızla tanımaya ve onu etkisiz kılmaya hazırlanıyor. Burada mRNA aşısını bilgi içeren ve ardından kendi kendini silen bir email haberiyle kıyaslayabiliriz. Kaybolup gidiyor. mRNA genetiğe müdahale etmiyor” dedi.