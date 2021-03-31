Ukrayna, e-kimlik Uygulamasına Geçen İlk Ülke Olacak

Ukrayna, e-kimlik uygulamasına geçen dünyadaki ilk ülke olacak. Diia isimli bir uygulama geliştiren yetkililer, bu uygulamaya Ukraynalıların kimlik bilgilerini eklediler. Ağustos ayında kullanıma açılacak sistem, vatandaşın kimlik kartının akıllı telefonuna yüklemesini sağlayacak.

Ukrayna, tüm dünya geneline yayılabilme potansiyeli olan bir uygulamayı hayata geçirdi. Yetkililer tarafından oluşturulan "Diia" isimli bir uygulamayı vatandaşlarının hizmetine sunan Ukrayna yönetimi, bu uygulama ile e-kimlik dönemine resmen giriş yaptı. Ukraynalılar artık, dünyanın herhangi bir ülkesinde olduğu gibi kimlik kartı taşımak zoruna kalmayacaklar. Tüm bilgiler, Diia isimli bu uygulamada yer alacak.

Ukrayna'nın e-kimlik uygulaması, dünyada bir ilk oldu. 23 Ağustos'ta devreye alınacak sistemle Ukrayna vatandaşlarının kimlik bilgilerine, Diia üzerinden erişilebilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamalarda, e-kimlik uygulamasına geçen ilk ülkenin Ukrayna oluşunun gururun yaşandığı ifade edildi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedeorov tarafından yapılan açıklamalarda ise Diia'nın tıpkı ilgili kurumlar tarafından verilen kimlik kartları kadar geçerli olduğu ifade edildi. Hizmetin 23 Ağustos'ta kullanılmaya başlayabileceğini ifade eden Fedeorov, bu hizmetle gurur duyulması gerektiğini ifade etti.

Bütün akıllı telefonlara yüklenebilecek şekilde dizayn edilmiş olan Diia, vatandaşların her türlü resmi işlemlerini yapabilmesini sağlayacak. Yani bir Ukraynalı, bu uygulama ile kimlik bilgilerini akıllı telefonunda taşımış olacak. Hükümet yetkilileri, Diia'nın kullanıma açılmasıyla kimlik kartı ya da ehliyet gibi kartların taşınma zorunluluğunun ortadan kalkacağını söylüyorlar.