İçişleri Bakanı: E-imza, 2021’de Kimliklere Yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, E-imza’nın altyapısının ve hazırlıklarının tamamlanmakta olduğunu ve 2021 yılında kimliklere yükleneceğini duyurdu.

Tüm dünya, bilgilerin sanal ortama aktarıldığı büyük bir dijitalleşme döneminden geçiyor. Bu noktada Türkiye'deki dijital dönüşüm çalışmalarından biri olan e-imza altyapısının gelecek yıl itibarıyla tamamlanacağı duyuruldu.

Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, “TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz, yakında e-imza’nın altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021 yılında o da kimliklere yüklenmiş olacak” ifadeleri kullanılarak, e-imza ile ilgili çalışmaların tamamlanacağı tarih duyurulmuş oldu.

2-4 Ekim tarihleri arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi’nde düzenlenecek “İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri"nin açılışında konuşan Soylu, bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşlardan hizmet alan vatandaşların memnuniyetini öğrenmek için genel araştırma ve anketler yaptıklarını ifade etti. Özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde bir konsept değişikliğine gittiklerini belirten Soylu, kimlik kartlarının içinde ehliyetlerin kullanılmasının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, 2021’de gelecek yeniliklerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Vatandaşımızın oradaki memnuniyetinin ne kadar arttığını görüyoruz. Bir taraftan kimlik kartımızın içine ehliyetimizi yüklüyoruz. Daha da var. TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. E-imza'nın da yakında altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021 yılının belirli bir zaman diliminde o da kimliklere yüklenmiş olacak. Bir taraftan 112'ler var, acil çağrı merkezlerinin entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 olacak. Tek bir numaradan acil çağrı merkezlerine ulaşılabilecek. Hem bir kolaylığı hem bir modernliği sağlıyoruz. Bütün bunların hepsi, bizim açımızdan fevkalade önemli bir sorumluluğu da üstlenmemizi teşkil ediyor.”

“Hedefimiz verimliliği artırmak”

İçişleri Bakanlığı içindeki tüm kurumların senkronizasyonunu ve uyumunu oluşturarak bir bütünlük sağlamak istediklerini söyleyen Soylu, şu ifadelerini kullandı:

“Bu bütünlüğü sağlamamız lazım. Bu temalar, bu prensipler, bu stratejiler sadece kağıt üzerinde veya konuşmalarda geçen soyut ifadeler değildir. Her biri kendi adına sahada takip ettiğimiz uygulama adımları olan, rakamlara yansıyan ve sonuçlar üreten işlerdir. İşte bütün bu stratejik değişim içinde İl Özel İdarelerimizin de aynı etkinlik ve verimlilikte yer almasını sağlamak üzere bu eğitimleri ve temasları sağlamak istedik. Bunu daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetim çok daha yoğun olacaktır. İl Özel İdareleri açısından önümüzdeki sürecin temel hedefi, verimliliği artırmaktır.”