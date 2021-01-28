ISS'e "Turistik Gezinin" Kişi Başı Maliyeti Belli Oldu

ABD'li uzay turizmi şirketi Axiom Space, Ocak 2022'den önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na turizm amaçlı bir uçuş düzenlemeyi planlıyor. Bu uçuşun kişi başı maliyeti ise en az uçuş kadar astronomik.

NASA, ESA, JAXA ve daha pek çok uzay ajansından astronotların Dünya yörüngesinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yakın gelecekte “turistlerin” ziyaretine açılmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli bir uzay turizmi şirketi olan Axiom Space, önümüzdeki 1 yıl içinde yani Ocak 2022’den önce dört kişilik bir mürettebat ekibini ISS’e göndermeyi planladığını açıkladı. Al Jazeera tarafından paylaşılan bilgilere göre ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sekiz günlük bir tatil(!) yapacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik uçuşun kişi başı maliyeti 55 milyon dolar

Axiom Space’in ISS’e gidecek ilk ekibi şirketin başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, ABD'li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe’den oluşacak. Turist kafilesinin tamamının iş insanlarından oluşmasının son derece mantıklı bir nedeni bulunuyor: Maliyet.

Paylaşılan bilgilere göre Axion Space’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçekleştirilecek “turistik” uçuşunun maliyeti kişi başı 55 milyon dolar, yani yaklaşık 405 milyon TL olacak. Hal böyle olunca da uzay turizmi en azından şu an için yalnızca yüksek gelirli kişilerin “hobisi” olabiliyor. Dört kişilik kafile, SpaceX’in Crew Dragon uzay kapsülü tarafından ISS’e taşınacak.