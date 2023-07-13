Ünlü isimlerin sohbet botlarını içeren ChatGPT benzeri araç Character.AI, son dönemlerde iyiden iyiye popüler olmaya başladı. Bu platformda karşınızda Elon Musk, Albert Einstein ve hatta Mustafa Kemal Atatürk varmış gibi mesajlaşabiliyorsunuz.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, insanların internet kullanım alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirdi. Artık bir konu araştırmak, ödev yapmak, internet sitesi oluşturmak veya sadece sohbet etmek isteyen bir birey, ChatGPT'yi kullanıyor. Hal böyle olunca ChatGPT'ye benzer teknolojiler sık sık karşımıza çıkar oldu.

"Character.AI" olarak isimlendirilen platform da onlardan bir tanesi. Bu aracı kullanarak Elon Musk, Mark Zuckerberg, Mario, Albert Einstein ve hatta Mustafa Kemal Atatürk gibi tanınmış kişi ve karakterlerle sohbet edebiliyorsunuz. ChatGPT'nin özelleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Character.AI, iOS ve Android üzerinden kullanılabiliyor oluşu ile daha ilk günleri olmasına rağmen dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

Mayıs-temmuz aralığında 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi!

İlk kez Eylül 2022'de hizmet vermeye başlayan Character.AI, geçmişte Google Brain bünyesinde çalışmalarını sürdüren Daniel De Freitas ile Noam Shazeer tarafından kuruldu. Bloomberg'in açıklamasına göre Temmuz 2023 sonu itibarıyla 5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Character.AI, aslında eğlence amacıyla kurulmuş olan bir platform. Diyelim ki Elon Musk'ı seçtiniz. Ona bugüne kadar yaptığı işlerle ilgili sorular sorabiliyorsunuz. Tabi geleceğe yönelik sorular da sorabilirsiniz. Ancak burada önemli bir uyarı yapalım. Sohbet botu, kendi açıklamasına göre "uydurma" cümleler kuruyor. Eğer son dönemlerde internette yapacak bir şeyler bulamıyorsanız, Character.AI'yi kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Siz de kullanabilir ve hatta kendi sohbet botunuzu oluşturabilirsiniz!

Character.AI'nin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi dileyen kullanıcıların kendi özel sohbet botlarını oluşturabiliyor olmaları. Tabi burada geliştirici ekip tarafından oluşturulan veritabanını kullanıyorsunuz. Platformun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu, farklı kategoriler içerdiğini, isterseniz çevrimiçi yabancı dil kursu olarak da kullanabileceğinizi söyleyelim. Character.AI'nin web sürümüne buradan, iOS sürümüne buradan, Android sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.