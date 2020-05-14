Unreal Engine 5 Çalıştırmak İçin Gereken PC Donanımları

Unreal Engine 5’in arkasındaki geliştirici olan Epic Games, kısa süre önce Unreal Engine 5’in PlayStation 5’te nasıl bir kalite sunacağını gösteren bir video yayınlamıştı. Epic Games, dünkü videonun ardından Unreal Engine 5 demosunun bilgisayarlarda çalışması için gereken konfigürasyonu açıkladı.

Sony ve Epic Games dün, Unreal Engine 5’in tanıtımı için oyun motorunun PlayStation 5’te çalışan 9 dakikalık bir videosunu yayınlamıştı. Yayınlanan videonun ardından Epic Games cephesinden Unreal Engine 5 hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Unreal Engine 5’le ilgili açıklama yapan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, PlayStation 5’in SSD’sinin, Unreal Engine 5 kullanılarak etkileyici dünyalar yaratılmasının en önemli etkenlerinden biri olduğunu açıkladı.

Sweeney’in bu açıklaması, PlayStation'daki Unreal Engine 5 demosunun PC'lerde çalışmayacağı şeklinde yorumlandı. Ancak Tim Sweeney yeni bir açıklama yaparak, oyun motorunun demosunun bilgisayarlarda çalışması için gereken konfigürasyonları açıkladı.

Tim Sweeney yaptığı açıklamada Unreal Engine 5’i çalıştırmak için Nvidia’nın amiral gemisi ekran kartı olan 2080Ti’ın şart olmadığı belirtildi. Sweeney, Nvidia RTX 2070’in dahi Unreal Engine 5’in teknik demosunu oldukça iyi bir performansla çalıştıracağını söyledi. Epic Games CEO’su, üstün performans elde etmek ve demonun ayrıntılarını görmek için SSD veya NVMe’nin kullanılması gerektiğini de söyledi.

Bu açıklama standart sabit sürücüler olan HDD’lerin demoyu çalıştırmayacağı anlamına gelmiyor. Sweeney, HDD’li bir sistemle demonun çalıştırılabileceğini, ancak görüntülerin SSD’li bir sistemde olduğu kadar ayrıntılı olmayacağını söyledi.

Epic Games, aynı zamanda dün yayınlanan PlayStation 5 videosunun detaylarını da paylaştı. Unreal Engine’nin PS5’teki performansını gösteren videonun 30FPS’de ve 1440p (2K) dinamik çözünürlükte çalıştığı doğrulandı.

Epic Games, Unreal Engine 5’i tüm yeni nesil platformlar ve bilgisayarlar için optimize edecek. Bu da yeni platformlarda çalışan oyunların neredeyse bütün platformlarda aynı ayrıntılara sahip şekilde görülmesini sağlayacaktır.