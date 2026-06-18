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Epic Games Açıkladı: "Unreal Engine 6'da Yapay Zekâ Kullanımı Artacak"

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Epic Games, geçtiğimiz hafta duyurduğu Unreal Engine 6'ya dair yeni detaylar paylaştı.

Epic Games Açıkladı: "Unreal Engine 6'da Yapay Zekâ Kullanımı Artacak"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyun dünyasının en popüler motorlarından biri olan Unreal Engine'in yeni sürümü Unreal Engine 6 için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Rocket League Championship Series etkinliğinde ilk kez duyurulan Unreal Engine 6 hakkında yepyeni detaylar resmî olarak paylaşıldı.

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İçerikten Görseller

Epic Games Açıkladı: "Unreal Engine 6'da Yapay Zekâ Kullanımı Artacak"
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Yapay zekâ araçları yer alacak

Yeni motorun en dikkat çekici yanı, oyun geliştiricilerinin omuzlarındaki sıkıcı ve tekrarlayan yükleri hafifletmek üzere tasarlanmış olması. Epic Games, Unreal Engine 6'nın Claude ve Gemini gibi popüler yapay zekâ modelleriyle doğrudan entegrasyon sunacağını açıkladı.

Şirket, resmî açıklamasında temel amaçlarının içerik üretirken zaman alan, can sıkıcı ve rutin hâle gelmiş işleri minimuma indirmek olduğunu belirtti. Bu sayede geliştirici ekipler, teknik detaylar arasında boğulmak yerine yaratıcı fikirleri keşfetmeye ve içeriklerini parlatmak için daha fazla deneme yapmaya vakit bulabilecekler. Üstelik geliştiriciler, kendi favori yapay zekâ modellerini de bu iş akışına dâhil edebilecek.

Oyuncular tepkili

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Yapay zekâ oyun sektöründe hâlâ sıcak ve tartışmalı bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bir stüdyonun üretken yapay zekâ kullandığı ortaya çıktığında, oyunculardan düzenli olarak büyük bir tepki dalgası ve protesto yükseliyor.

Epic Games de Unreal Engine 6 ile birlikte hem dâhili olarak test edilmiş hem de UEFN içinde rüştünü ispatlamış araç ve iş akışlarını doğrudan piyasaya sürerek bu dönüşüme öncülük etmek istiyor ama bu duruma oyuncuların tepkisi büyük. Gelecekte de bu tepkiler pek azalacak gibi görünmüyor.

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