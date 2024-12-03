Yeni yapılan bir araştırma NREM uykusunun bilişsel performansı nasıl artırdığını ortaya çıkardı. Elektriksel uyarım ile uykusuzken de fayda sağlanabiliyor.

Yapılan yeni bir araştırma uykunun bilişsel ve davranışsal performans üzerindeki etkilerini inceleyerek bu faydaların uyumadan bile elde edilebileceğini gösterdi. Araştırma hızlı göz hareketi olmayan (NREM) uykusunun beynin işlevselliği üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koyuyor.

Rice Üniversitesi, Houston Methodist ve Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmada genellikle şekerlemeler sırasında deneyimlenen daha hafif bir uyku aşaması olan NREM uykusuna odaklanıldı.

30 dakikalık NREM uykusu

Araştırmacılar 30 dakikalık bir NREM uyku seansı öncesinde ve sonrasında görsel görevler yapan makakların nöral aktivitelerini inceledi. Görme ve yürütücü işlevler için kritik olan beyin bölgelerindeki binlerce nörondan aktivite kaydedildi.

Sonuçlar uyku sonrası hayvanların görsel görevlerde önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. NREM uykusunun bilişsel performans üzerindeki bu etkisi, nöronların uyku sırasında senkronize, uyandıktan sonra ise desenkronize olarak daha bağımsız çalışmasıyla ilişkilendirildi.

Araştırma ayrıca görsel kortekse düşük frekanslı elektriksel uyarım uygulayarak uyku faydalarını taklit etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu uyarım uykusuzken bile bilişsel performansı artırdı. Bu bulgular ise belirli beyin uyarım teknikleriyle uykusuzken de bilişsel ve algısal gelişmelerin sağlanabileceğini ortaya koydu.