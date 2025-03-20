30 Kasım 1954 yılında, evindeki koltuğunda her şeyden habersiz bir şekilde uyuyan kadın, bir meteor çarpmasıyla uyanmıştı. Kendisi, meteor çarpması sonucu yaralanan tek insan olduğundan habersizdi.

Salonunuzun koltuğunda mışıl mışıl uyurken vücudunuza aniden, 4 kiloya yakın bir şeyin çarptığını düşünün. Nasıl bir şokla uyanacağınızı tahmin bile edemezsiniz.

Hele bir de sonra bu çarpan şeyin, 4.5 milyar yıllık bir göktaşı olduğunu öğrenseniz… Hazırsanız 70 sene öncesine doğru bir yolculuğa çıkalım ve o gün neler olduğunu öğrenelim.

Saatte 200 kilometre hızla hareket eden meteor, ABD’nin bazı eyaletlerini aydınlatmıştı.

30 Kasım 1954 senesinde; Amerika’nın Alabama, Georgia ve Mississipi’nin bazı bölgelerinde gökyüzü aydınlandı. Çoğu kişi, uçak düşüyor zannetti. Mavi bir alev topu, gittikçe yaklaşıyordu.

Tabii bir de o dönemlerde uzaylı söylentileri ve nükleer savaş korkuları yaygındı. Bu yüzden düşmekte olan şeyin bir UFO veya nükleer bomba olduğu ihtimalini de düşündüler.

Ann Hodges, göktaşının hedefi oldu.

Alabama’da yaşayan 34 yaşındaki Ann Hodges, kanepesinde mışıl mışıl uyuyordu. 3.8 kilo ağırlığındaki meteor, çatıdan evin içine girerek kadının üstüne düştü. Kalçasına isabet etti ve 30 cm’lik bir morluk bıraktı.

Florida Eyalet Kolejinden Astronom Michael Reynolds, şöyle söylüyor: "Aynı anda bir kasırga ve yıldırımın etkisine maruz kalma olasılığınız bile bundan daha yüksek.”

Kiracısı olduğu evin sahibi, evine meteor düştüğü için Ann’e, mala zarar verme davası açtı.

Bu inanılmaz saçma dava yıllarca sürdü ve Ann Hodges, ev sahibine o dönemin parasıyla 500 dolar ödedi.

İlginç bir şekilde, meteor vakası sırasında kadına bir şey olmamıştı ancak yıllatca böbrek yetmezliği ile savaşmıştı ve hadiseden 8 yıl sonra hayatını kaybetmişti. Meteoru ise Alabama Doğal Tarih Müzesi'ne bağışlamıştı.

Aslında göktaşları sürekli düşüyor.

Gezegenin başlangıcından beri Dünya'ya meteroitler düşüyor ve Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırma jeoloğu olan Cari Corrigan'ın söylediğine göre Dünya'da insanlar tarafından bulunan meteorların çoğu bir golf topu ile bir yumruk arasındaki boyutlarda.

Gezegenin atmosferinden geçerken hacimlerinin yaklaşık yarısını kaybediyorlar. Dünya'ya inen dünya dışı maddelerin büyük bir kısmı okyanusa düşüyor ve çoğu da aşırı küçük. Genellikle toz şeklinde oluyorlar.

Bu yüzden Ann Hodges’ın başına gelen talihsiz olay epey ilginç ve sıra dışı. Tulane Üniversitesi'nden çevre bilimleri profesörü Stephen A. Nelson'ın hesaplarına göre, ortalama bir insanın ömrü içerisinde üzerine bir meteorit düşme ihtimali 200.000-250.000'de 1 civarında.

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