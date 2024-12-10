1940’ların başında, Amerika hükümeti giderek artan bir bürokrasiyle boğuşurken uzun süre dünyanın en büyük ofis binası olacak olan Pentagon’un temellerini atmak ile meşguldü. Gelin yıllarca bu unvanı elinde tutmuş Pentagon’u inceleyelim.

1941-1943 yılları arasında II. Dünya Savaşı'nın ihtiyaçlarına yanıt vermek için inşa edilmiş olan Pentagon, Amerika’nın Savunma Bakanlığı’nın merkezi olarak hizmet veren devasa bir ofis binası.

Mimar George Edwin Bergstrom tarafından tasarlanan Pentagon’un, Washington D.C.’de dağınık şekilde bulunan Savaş Bakanlığı ofislerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlayarak inşa edildiği biliniyor.

Hatta, Franklin D. Roosevelt’in desteğiyle temelleri atılan Pentagon’un, 16 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığı söyleniyor!

İnşaatına 11 Eylül 1941’de başlanan Pentagon yalnızca 16 ayda tamamlanarak 15 Ocak 1943’te kapılarını açmış ve döneminin en hızlı tamamlanan projelerinden biri olarak tarihe adını yazdırdı.

15.000’den fazla kişinin gece gündüz çalıştığı Pentagon’un toplam maliyetiyse o dönemin parasıyla 63 milyon dolara tekabül ettiği biliniyor.

Beşgen şeklindeki tasarımınınsa üzerine inşa edileceği arazinin beş yol ile çevrili olması sebebiyle tercih edildiği ancak daha sonra konumu değiştirilse de beşgen tasarımın korunduğu söyleniyor.

Pentagon, tamamlandığında o dönem dünyanın en büyük ofis binasıydı!

Yaklaşık 604,000 metrekare bir ofis alanına sahip olan Pentagon devasa bir alan kaplıyor.

Öyle ki bu alanın Empire State Binası’nın üç katına eşit olduğu ifade ediliyor.

Ek olarak bu kadar büyük bir alana sahip olmasına rağmen Pentagon’un halka ve radyal koridorlardan oluşan tasarımının en uzak iki nokta arasındaki mesafeyi yedi dakikaya düşürdüğü de belirtiliyor.

7.754 pencere ve tam 28 kilometrelik koridorları ile Pentagon, devasa boyutlarda olmasına rağmen gerçekten de şaşırtıcı derecede işlevsel bir biçimde tasarlanmış.

Pentagon’un en büyük ofis binası unvanı, yakın zamanda Hindistan’da inşa edilen bir bina tarafından elinden alındı.

Pentagon, yaklaşık 80 yıl boyunca dünyanın en büyük ofis binası unvanını elinde tutmayı başarsa da bu unvanı, Hindistan'da yer alan Surat Elmas Borsası'na kaptırdı.

Özetle, Pentagon, unvanını kaptırmış olsa da yalnızca devasa boyutlarıyla değil taşıdığı tarihi, mimari ve stratejik önemle de dünyanın en ikonik yapılarından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

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