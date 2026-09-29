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VALORANT Resmî Hesabının Paylaşımı Otomatik Çeviriye Kurban Gitti: "S.. ya da Öl!"

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VALORANT’ın Almanca hesabı otomatik çeviriye kurban gitti. Grok’un hatalı çevirisi sonrası paylaşım sosyal medyada viral oldu.

VALORANT Resmî Hesabının Paylaşımı Otomatik Çeviriye Kurban Gitti: "S.. ya da Öl!"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

VALORANT'ın resmî Almanca X (Twitter) hesabı (@VALORANTde) tarafından paylaşılan yeni bir etkinlik gönderisi, Grok'un otomatik çeviri sisteminin azizliğine uğradı.

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Almanca "Fraggen" sözcüğünün yanlış çevrilmesi sonucu ortaya çıkan küfürlü ifade, platformda kısa sürede viral oldu.

Olay nasıl gelişti?

VALORANT'ın Almanca X hesabından yapılan paylaşımda aslen "Fraggen oder sterben: Nimm am Kampf teil und hol dir deine Belohnungen." ifadelerine yer verilmişti.

Oyun dünyasında "frag" veya "fraggen", rakip oyuncuyu avlamak/öldürmek anlamına gelen yaygın bir terim olarak biliniyor. Cümlenin Türkçe karşılığı ise normal şartlarda "Skor al ya da öl: Mücadeleye katıl ve ödüllerini kap." şeklinde olmalıydı ancak X'in entegre çeviri sistemi Grok, Almancadaki "fraggen" terimini oyun bağlamından kopararak hatalı yorumladı. Otomatik çeviri sonrası cümle Türkçeye "S.. veya öl: Mücadeleye katıl ve ödüllerini kap.", İngilizceye ise "F... or die" şeklinde çevrildi.

Grok’un bu tür terimleri bağlam dışı değerlendirmesi ilk olmasa da resmî bir oyun hesabının paylaşımına denk gelmesi ortaya oldukça trajikomik bir tablo çıkardı. Yapay zekâ destekli çeviri araçlarının günümüzde ne kadar geliştiği tartışılsa da iş jargonlara ve slang ifadelere geldiğinde bir insan gözünün denetimine hâlâ ihtiyaç duyulduğu bariz bir gerçek...

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