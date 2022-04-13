Valorant'ın Türk Ajanı Ortaya Çıkmış Olabilir

Valorant Türkiye’nin resmi Twitter hesabından yapılan yeni bir paylaşım, heyecanla beklenen Türk ajan hakkında bizlere yeni ipuçları verdi. Yayınlanan videoda ise Türk ajan olduğu düşünülen bir karakter yer alıyordu.

Geçtiğimiz aylarda Vaorant’ın istihbarat ajanı Cypher tarafından ‘sızdırılan’ bilgiler Türk oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Cypher’ın verdiği bilgilere göre oyuna bir Türk ajan eklenecekti.

Geçtiğimiz haftalarda ise karakterimizin Almanya’da yaşayan bir Türk ajan olacağı iddia edilmiş. Bu iddiayla birlikte yayınlanan bir blog yazısında lokum, Türk kahvesi ve nazar boncuklu bir yüzüğün bulunması okları yine ülkemize çevirmişti.

Brimstone’dan mesaj var

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yeni bir 'mesaj' Türk oyuncuları yeniden heyecanlandırmıştı. Paylaşılan fotoğrafta Valorant ajanlarından biri olan Brimstone, daha önce Cypher’ın bahsettiği Türk ajana Türkiye’de bir operasyon düzenlendiğini ve ajanın yakalandığını açıklamıştı. Beklenmedik bir durum içerisinde olduklarını belirten Brimstone, yakında cevapları alacağımızı söylemişti.

Bu paylaşımın ardından pek çok Türk oyuncu yeni Türk ajan için daha fazla ipucu beklemeye başlamıştı. Oyuncuların beklediği ipucu bugün paylaşıldı.

Bu yeni karakter Türk ajanımız olabilir mi?

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Yuıkarıdaki kısa videoda gördüğünüz karakterin Valorant Türkiye Twitter hesabından paylaşılmasının ardından kullanıcılar tarafından bu ajanın Brimstone ve Cypher’ın bahsettiği Türk ajan olabileceği iddia edildi. Ajanın videoda kısık sesle “Kaçma” ya da benzeri bir kelimeyi söylemesi de Türk oyuncuları ikna etmeye yetti.

Tabii ki Riot ve Valorant yetkilileri henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Beklenen açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması ise kuvvetle muhtemel.