Valorant'a Gelecek Türk Ajan Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

Riot Games'in ülkemizde de oldukça geniş bir oyuncu kitlesi olan başarılı oyunu Valorant'a Türk bir ajan geleceği konuşuluyordu. Paylaşılan yeni bir blog yazısı, bu ihtimali güçlendiren bazı 'ipuçları' sundu.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir haber ile, ülkemizde oldukça geniş bir kitlesi olan Valorant'a gelecek yeni ajanın Türk olabileceği söylentisi yayılmıştı. Valorant'ın oyun içi karakterlerinden biri olan Cypher'ın 'sızdırdığı' bir mesaj ile oklar Türkiye'ye çevrilmiş; ancak net bir bilgi verilmemişti.

Bazı söylentler ise gelecek yeni ajanın Zehra adında, Almanya'da yaşayan bir Türk olabileceğine işaret ediyordu. Hatta biz de bu söylentiler devam ederken size yeni Valorant ajanı için isim önerilerinizi sormuştuk. Bu akşam yayınlanan bir blog yazısı, her ne kadar çok fazla detaya girmese de bir kez daha okları ülkemize çevirdi.

Lokumlu, Türk kahveli ve nazar boncuklu fotoğraf

Valorant'ın karakter yapımcısı John Goscickis tarafından kaleme alınan 'Ajanların Durumu - Mart 2022' başlıklı bir yazıda oyuna eklenecek bir sonraki ajan hakkında üstü kapalı bazı bilgiler paylaşıldı. 'Taktiksel döngüde bilgi edinme gücüne odaklanan bir ajan' üzerinde çalıştıklarını söyleyen Goscickis, bir ajan geliştirmenin ortalama 12-15 ay sürdüğü bilgisini de ekledi.

Yazısını sonlandırırken ''Sıradaki ajan, avlamak üzere düşmanların peşine düşme heyecanını daha yoğun bir şekilde hissetmenizi sağlayacak. Tabii ajan için belirlediğimiz bir tema da var fakat çok fazla ayrıntı paylaşmaktan çekindiğim için şimdilik oraya girmiyorum.'' ifadelerini kullanan Goscickis, "Herkesin bir korkusu var." ifadesini de sözlerine ekledi.

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Blog yazısında en çok dikkat çeken detay ise yazının sonuna eklenen görsel oldu. Kalabalık bir masa üzerinde dumanı tüten Türk kahvesi, bir nazar boncuklu yüzük ve lokum görülen görselin ismi ise 'lokum.jpg'. Yani aslından Goscickis her ne kadar yeni ajan için belirledikleri 'temaya' çok değinmek istemediğini söylese de, görsel anlatılmak isteneni anlatıyor diyebiliriz. Ancak yeni ajanla tanışmak için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.