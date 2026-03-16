Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

VALORANT'ın Yeni Ajanı Miks Tanıtıldı: İşte Yetenekleri ve Çıkış Tarihi!

Riot Games, VALORANT'ın yeni kontrol uzmanı ajanı Miks'i resmen tanıttı. Peki yeni ajan neler yapabiliyor?

VALORANT'ın Yeni Ajanı Miks Tanıtıldı: İşte Yetenekleri ve Çıkış Tarihi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Riot Games ve VALORANT, VALORANT Masters Santiago'nun büyük finalinde ajan kadrosuna eklenen yeni Kontrol Uzmanı Miks'i tanıttı.

Hırvatistan kökenli olan Miks, savaş alanına klasik yeteneklerden çok daha farklı olarak ses enerjisini getiriyor. Müzik ve ritim temelli yetenekleri sayesinde hem takım arkadaşlarını güçlendirebiliyor hem de rakipleri sersemletip savaşın akışını değiştirebiliyor.

VALORANT'ın yeni ajanı Miks

Miks'in yetenekleri

2

Armoni

  • Armoni'yi KUŞAN. Bir takım arkadaşını hedef alarak ATEŞ ET ve hem kendine hem de hedeflediğin takım arkadaşına her öldürmeyle yenilenen bir Kuvvetli Savaş etkisi uygula. ALT. ATIŞ ile Kuvvetli Savaş etkisini kendine uygulayabilirsin.

M Patlaması

  • M Patlaması'nı KUŞAN. ALT. ATIŞ ile Sersemletme ve İyileştirme arasında geçiş yap. Cihazı fırlatmak için ATEŞ ET. M Patlaması yere düştüğünde ses dalgaları yayarak oyunculara Sersemletme veya İyileştirme uygular.

Dalga Formu

  • PC: Bir Harita Hedefleyicisi KUŞAN. Konum belirlemek için ATEŞ ET. ALT. ATIŞ ile belirlediğin konumlarda duman oluştur.
  • Konsol: Bir Harita Hedefleyicisi KUŞAN. ALT. ATIŞ ile konum belirle. Belirlediğin konumlarda duman oluşturmak için ATEŞ ET.

Bas Depremi

  • Bas Depremi'ni KUŞAN. İleriye doğru bir Ses Işıltısı hazırlayıp fırlatmak için ATEŞ ET. Oyuncuları geriye savurur, Sağırlaştırma ve Yavaşlatma uygular.

Yeni ajan Miks ne zaman çıkacak?

2

Miks, 18 Mart 2026’da oyuna eklenecek olan Sezon 2026 // Kısım 02 güncellemesiyle birlikte oyuncularla buluşacak. Güncelleme ayrıca Karaçalı Koleksiyonu, yeni Savaş Bileti ve Ruh Patlaması Bandit, Ejderha Geçidi Phantom gibi kozmetik içerikleri de beraberinde getirecek.

