ABD'den gelen vergilendirme haberleri, kripto para piyasalarını alt üst etti. Kripto para birimlerinin kralı Bitcoin'in uzun zaman sonra 48 bin dolar seviyelerine gerilemesi, yalnızca yatırımcılarını değil al sat yapılan altcoinleri de ciddi oranda etkiledi. Kripto para yatırımcıları, şu an adeta saç baş yoluyor.

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralar, son birkaç gündür çok ciddi bir düşüş trendine girmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda başta Bitcoin olmak üzere diğer tüm altcoinlerde "ATH", yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaşılırken şu an piyasa, adeta kan gölüne dönmüş durumda.

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün esas aktörü, tahmin edilebileceği üzere Bitcoin. Kripto paraların kralı, bir süredir 55 bin doların üzerinde akümüle oluyordu. Ancak son günlerde yaşanan düşüşler, dün ABD'den gelen haberlerle birleşince, Bitcoin'de yüzde 10'lara ulaşan düşüş yaşandı. Bu değer kaybıyla birlikte Bitcoin, 48 bin 100 dolar ile mart başından beri en düşük seviyelerine ulaştı.

Kripto para piyasasında düşüşe neden olay şey neydi?

Joe Biden yönetimindeki ABD, dün çok önemli bir haberle sarsıldı. ABD medyası, hükümetin vergilendirme usullerinde değişiklik yapmak istediğini, bu bağlamda yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzerinde olan vatandaşlardan alınacak sermaye kazancı vergisini yüzde 43,4'e, yani ikiye katlayabileceğini ifade etti. Bu haber, başta yüksek riskli yatırım araçları olmak üzere tüm piyasalara düşüş olarak yansıdı.

Bitcoin'de bu denli sert düşüşün yaşanması, elbette altcoinleri de çok ciddi oranda etkiledi. Hatta dünyanın en popüler kripto para birimlerinin tümünde ciddi düşüşler yaşandı. Ayrıca bir süre önce 2 trilyon doları aşan toplam market hacmi, yaşanan düşüşlerle 1.78 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Özellikle de küçük ve deneyimsiz yatırımcının, şu an saç baş yolduğunu açıkça söyleyebiliriz.

En popüler 10 kripto para birimindeki durum şu şekilde;

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Uniswap ve Litecoin'de, yani dünyanın en büyük hacimli 10 altcoininde düşüş yaşanıyor. Ancak bu noktada Türkiye'deki yatırımcılar için ayrı bir parantez açmak gerek.

Türk yatırımcıların gözdeleri BitTorrent ve Chiliz için durum vahim

Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının son dönemlerdeki gözde altcoinleri, BitTorrent (BTT) ve Chiliz (CHZ) idi. Uygun fiyatlıyken satın alan yatırımcılar, yaşanan yükselişlerle çok ciddi seviyelerde kar etmiş, yüzleri gülmüştü. Ancak Bitcoin'de yaşanan düşüş, BitTorrent ve Chiliz'i feci şekilde etkiledi. BitTorrent, son 24 saatte yüzde 29.96 seviyesinde değer kaybederken Chiliz'deki değer kaybı ise yüzde 30'u aşmış durumda.