Vestel, Kızaklı Ön Kameraya Sahip Venus Z40'ı Tanıttı

Yerli teknoloji şirketi Vestel, ekrandan çentiği tamamen kaldırdığı ve bunun yerine kızaklı bir ön kamera tercih ettiği Z40 modelini tanıttı. Telefonun tüm teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Mobil pazarda ülkemizi temsil eden önemli markalardan biri olan Vestel, yeni akıllı telefonu Vestel Venus Z40’ı tanıttı. Z serisinin tasarımında birtakım değişikliklere giden yerli şirket, en büyük değişikliği ise telefonun ön kamerasında yapmış durumda. Çentiği tamamen ekrandan kaldıran Vestel, bunun yerine ise cihazda kızaklı bir ön kameraya yer vermiş.

6,4 inçlik ekranında 1080 x 2340 çözünürlüğünde Full HD+ tam AMOLED ekran sunan Z40, ön panelden çentiğin kaldırılmasının da etkisiyle birlikte oldukça yüksek bir ekran gövde oranına ulaşmayı başarıyor. Ayrıca telefonun güvenliğinin de ön panelde ekrana gömülü edilmiş parmak izi sensörü sayesinde sağlandığını belirtelim.

Z serisi telefonları ile özellikle yerli kullanıcılar arasında iyi bir hava yakalayan Vestel, Z40 cihazında işlemci olarak 2,1 GHz çalışma hızına sahip olan 8 çekirdekli MediaTek Helio P70’e yer vermiş durumda. Telefonun bellek kısmına gelecek olursak cihaz, 256 GB’a kadar microSD desteğinin yanı sıra 4 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama olanaklarına sahip.

Kızaklı ön kamerasıyla tasarımsal olarak oldukça hoş görünen Venus Z40, 8 megapiksellik bu kamerayla FHD kayıt yapabiliyor. Cihazın asıl merak edilen kısmı arka kameralara gelecek olursak da 16 MP + 5 MP olmak üzere ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön kamerada olduğu gibi arka kameraların da FHD kayıt yapabildiğini ve dijital görüntü sabitleyici özelliğini barındırdığını belirtelim.

Vestel Venus Z40 teknik özellikleri:

Ekran : 6,4 inç, 1080 x 2340 FHD+ AMOLED ekran, 404 PPI

: 6,4 inç, 1080 x 2340 FHD+ AMOLED ekran, 404 PPI İşlemci : 2,1 GHz MediaTek Helio P70

: 2,1 GHz MediaTek Helio P70 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 256 GB’a kadar microSD destekli 128 GB dâhili depolama

: 256 GB’a kadar microSD destekli 128 GB dâhili depolama Arka Kamera : 16 MP + 5 MP

: 16 MP + 5 MP Ön Kamera : 5 MP kızaklı kamera

: 5 MP kızaklı kamera Batarya : Kablosuz ve hızlı şarj destekli 3.500 mAh batarya

: Kablosuz ve hızlı şarj destekli 3.500 mAh batarya Bağlantı : Type-C USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.2, FM Radyo, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi

: Type-C USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.2, FM Radyo, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Boyutlar : 158,7 x 74,1 x 8,6 mm

: 158,7 x 74,1 x 8,6 mm Ağırlık: 165,5 gr

Vestel Venus Z40 fiyatı:

Tasarımsal anlamda çağa ayak uyduran Vestel, ön kamera çentiğini ekrandan kaldırarak ve parmak izi sensörünü ekrana ekleyerek rakiplerini yakalamış gibi görünüyor. Ne yazık ki bu değişiklikler ise telefonun fiyatını biraz artırmış durumda. Bu noktada Vestel Venus Z40, 3.499 TL’den satışa sunuluyor.

Son olarak Vestel’in çıkardığı Venus Z40 modeli hakkında sizler ne düşünüyorsunuz ve Venus Z40’ı satın alır mısınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.