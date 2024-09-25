vivo, büyük bataryasına rağmen ince bir tasarıma sahip orta segment telefonu 40e'yi resmen tanıttı. Cihaz, fiyatına rağmen kullanıcılara "premium" hissi verecek.

Düzenli olarak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan vivo, bugün son zamanlarda en merak edilen telefonlarından olan 40e’yi nihayet bizlerle buluşturdu. vivo 40 ailesine dahil olacak cihaz, hem tasarım hem de özellikleriyle oldukça iddialı.

vivo 40e, uygun fiyatına rağmen “premium” hissiyatı yaşatabilecek bir telefon. Büyük bataryaya sahip en ince vivo modellerinden biri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Öyle ki şirketin açıklamalarına göre 7,49 mm’lik kalınlığı var. Ağırlığı ise 183 gram.

Karşınızda vivo 40e

Önde delikli ekran arkada ise pil şeklinde bir adaya yerleştirilmiş kamera kurulumuyla gelen vivo 40e’de 6,77 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 1080x2392 çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Parmak izi sensörü ekranın içine yerleştirilmiş.

Telefonda orta segment cihazlar için tasarlanmış, gayet yeterli bir işlemci olan 4nm sürecinden geçmiş MediaTek Dimensity 7300 işlemci var. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 128 ve 256 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafına geldiğimizde vivo telefonlardan alışık olduğumuz ZEISS iş birliğini 40e’de de görüyoruz. Bu da gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Arkada 50 MP’lik (f/1,79) bir ana Sony IMX882 kamera var. Ona 8 MP’lik (f/2.2) ultra geniş sensör eşlik ediyor. Önde ise 50 MP’lik (f/2.0) bir deliğe yerleştirilen bir kamera var.

Telefon, segmentine göre gayet iyi bir bataryaya da sahip. vivo’nun aktardığına göre cihazda 5500 mAh’lik bir pil görüyoruz. 80W’lık hızlı şarj desteği de var. Cihaz, kutudan Funtouch OS 14 ile çıkıyor. Bunlar dışında yeşil ve bronz renk seçenekleri, IP64 dayanıklılık, Bluetooth 5.4 gibi özellikleri var.

vivo 40e teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 1080x2392, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP (f/1,79) + 8 MP (f/2,2) Ön Kamera 50 MP (f/2,0) Batarya 5500 mAh İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14)

vivo 40e fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 347 dolar 8 GB + 256 GB 371 dolar

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.