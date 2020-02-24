Vivo, Apex 2020'nin Bazı Özelliklerini Paylaştı

Vivo, yaklaşmakta olan yeni telefonu Apex 2020 için tanıtım afişleri paylaştı. Paylaşılan görüntüler, telefonun arka kamera kurulumunu gözler önüne sererken, 28 Şubat'ta duyurulacak telefonun ekranının 120 Hz tazeleme oranına sahip olacağını ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 2019 yılında iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle "NEX 3" olarak isimlendirilen akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, 2020 yılında da tüketicileri etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

Vivo'nun yaklaşmakta olan akıllı telefonu "Apex 2020" olarak isimlendiriliyor. Şirket, bu telefonu Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyuracaktı ancak Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü tehdidi, Mobil Dünya Kongresi'ni iptal ettirdi. Hal böyle olunca da Vivo, yeni telefonunu duyurmak için kendi etkinliğini yapmak durumunda kaldı. Yapılan açıklamalara göre Apex 2020, 28 Şubat'ta tanıtılacak.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo'nun Apex serisi telefonları, daha çok deneysel özellikler içeren üstün performans ürünleri oluyor. Şirket, Apex serisi bünyesinde duyurduğu telefonlarla ilerleyen dönemlerde piyasaya süreceği amiral gemilerinde nasıl bir yaklaşım izleyeceğini ve hangi teknolojileri kullanacağını ortaya koyuyor.

Apex 2020, kısa bir süre önce bazı görsellerle gün yüzüne çıkmıştı. Şimdiyse Vivo yetkilileri, 28 Şubat'ta tanıtacakları yeni telefonlarına ait iki tanıtım afişi paylaştılar. Paylaşılan görüntülerden bir tanesi, telefonun kamera kurulumuna ait yapıyı gözler önüne sererken diğeri ise Apex 2020'nin ekranının nasıl olacağını ortaya koyuyor.

Vivo, kavisli ekranlı telefonlarla ön plana çıkan akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Şirket bu yaklaşımını, NEX 3 modelinde açıkça ortaya koydu ve Apex 2020'nin paylaşılan görüntüsü, telefonun hayli kavisli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Vivo'nun Apex 2020 için paylaştığı başka bir görüntüde, "120" yazan bir ibare bulunuyor. Bu ibare ile ilgili net bir açıklama yok ancak ekranın üzerine yerleştirilmiş olması, Apex 2020'nin 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağını ortaya koyuyor. Son dönemlerde piyasaya sürülen akıllı telefonların çoğunda 120 Hz ekranlar bulunuyor ve bu özellik, kullanıcılara çok daha etkileyici bir deneyim yaşatıyor.