Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin oyuncu telefonu serisi Black Shark’ın yeni cihazı Black Shark 3, GeekBench’te ortaya çıktı. 65 W hızlı şarj sertifikası alan cihaz, 12 GB RAM’e de sahip olacak.

Dün yaptığımız bir haberde Xiaomi Black Shark 3’ün 65 W hızlı şarj desteği aldığını gösteren sertifikanın ortaya çıktığından bahsetmiştik. Cihazın bazı donanım bilgilerinin de ortaya çıktığı Geekbench sayfası da ortaya çıktı.

Listeleme; Geekbench skoru, bazı önemli donanım özelliklerini ortaya çıkarırken cihazın çıkış tarihinin de çok uzak olmadığını ortaya koydu. Peki Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni cihazı Black Shark 3, hangi donanım özelliklerine sahip olacak gelin hep birlikte bakalım.

Xiaomi Black Shark 3 özellikleri

İlk olarak cihazın tek çekirdek puanının 4.302, çoklu çekirdek puanının ise 12.448 olduğu görülüyor. Qualcomm Snapdragon 865 5G işlemciye sahip olacak olan cihaz, ayrıca 12 GB RAM’den gücünü alacak. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkacak olan cihaz, ayrıca 5.000 mAh değerinde de bir bataryaya sahip olacak.

Yeni nesil amiral gemilerinde görmeye başladığımız yüksek ekran yenileme hızı Black Shark 3’te de bulunacak. Cihaz 120 Hz yenileme hızının yanı sıra dinamik çözünürlüklü 2K paneli kullanıcılarının hizmetine sunacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak olan cihazın 5.000 mAh değerindeki tamamen boş bataryası, hızlı şarj ile birlikte 38 dakika içerisinde tamamen dolabilecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi, oyuncuların oldukça beğenisini kazanan Black Shark 2’yi Mart 2019’da, Black Shark 2 Pro’yu ise Temmuz 2019’da piyasaya sürmüştü. Firmanın Black Shark 3 için de benzer bir politikayı izlemesi muhtemel. Peki, siz Black Shark 3’ten neler bekliyorsunuz?