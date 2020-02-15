Vivo iQOO 3'ü Şahane Yapacak Özellikler Ortaya Çıktı

Vivo'nun merakla beklenen yeni telefonu iQOO 3'e ait olduğu iddia edilen yeni resimler, Çin'in sosyal medyası Weibo'da paylaşıldı. Resimlerde cihazın dörtlü kamera kurulumuyla birlikte hızlı şarj desteği de kesinlik kazandı.

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması heyecanla beklenen bir diğer telefon da İQOO 3. iQOO 3, Vivo’nun alt markası iQOO’nun yeni akıllı telefonu olma yolunda ilerliyor. Cihaz, 25 Şubat tarihinde Hindistan’da tanıtılacak. iQOO 3, amiral gemisi niteliğindeki özellikleriyle dikkatleri üzerine toplamayı çok önceden başardı.

iQOO 3, Hindistan çıkan ilk Snapdragon 865 işlemcili telefon olacak ve haliyle 5G bağlantı desteğine de sahip olacak. Tasarım kısmında cihaz, delikli ekrana sahip olacak ve bu ekran AMOLED teknolojisinden yararlanacak. Cihazın arka kısmındaysa dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

iQOO 3, L şeklinde dörtlü kamera kurulumuna ve 55 W hızlı şarj desteğine sahip olacak:

Bugüne kadar cihaza ait olduğu iddia edilen birçok resim internette yüz gösterse de bu resimlerin hiçbirinin doğruluğu kanıtlanamadı. Özellikle iQOO 3’ün ekranı kendisini iyice korumayı başardı. Öte yandan Weibo’da yeni ortaya çıkan bir görsel, cihazın arka tasarımını komple ortaya çıkardı.

Resimde de görebileceğiniz üzere iQOO 3, ana kamerası 48 MP olan ‘L’ şeklindeki dörtlü kamera kurulumuna sahip. Benzer bir kamera kurulumunu Samsung’un Galaxy A51 cihazında görmüştük. Bununla birlikte cihazın arkasında herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmadığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla parmak izi okuyucusunun ekrana gömülü olacağını söyleyebiliriz.

iQOO 3’ün resimlerinde cihazın alt kısmında Type-C girişi görsek de herhangi bir 3,5 mm kulaklık girişi göremedik. Tabii bu giriş cihazın üst kısmında da yer alıyor olabilir. Bunun haricinde cihazdaki ses kontrol tuşlarının rengi, cihazın geri kalan rengiyle uyuşurken güç tuşunun renginin daha farklı bir tonda olduğu açıkça görülebiliyor.

Weibo’da yayınlanan resimler yalnızca cihazın arka kısmıyla da alakalı değildi. Bu resimle birlikte paylaşılan 3 ayrı poster, iQOO 3’ün 55 W Super FlashCharge teknolojisine ve 4.440 mAh’lik bataryaya sahip olacağını kanıtladı. Böylelikle iQOO 3, yalnızca 15 dakika içerisinde %50 şarj seviyesine ulaşabilecek.