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144 Hz Ekran, 7200 mAh Batarya: vivo S60t Tanıtıldı

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vivo, büyük batarya, gelişmiş ekran gibi özellikler sunan yeni telefonu S60t'yi resmen tanıttı.

144 Hz Ekran, 7200 mAh Batarya: vivo S60t Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin en çok satan telefon markalarından biri olan vivo, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, orta-üst segmentte konumlanan yeni modeli S60t’yi bizlerle buluşturdu.

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vivo S60t modeli, büyük bataryası, gelişmiş ekranı ve üst düzey kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir model olarak geliyor.

İçerikten Görseller

144 Hz Ekran, 7200 mAh Batarya: vivo S60t Tanıtıldı
vivo

vivo S60t neler sunuyor?

vivo
Ekran 6,59 inç, 1260x2750 piksel, 144 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7 Gen 4
RAM 12 GB
Depolama 256/512
Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7200 mAh
İşletim sistemi OriginOS 7 (Android 17)

S60t’nin ön tarafında %94.7 ekran-gövde oranına sahip 6.59 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel var. 1260x2750 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 10-bit renk derinliği, P3 geniş renk gamı, HDR desteği ve 144 Hz tazeleme hızı ile donatılmış. Oyun modunda dokunma örnekleme hızı 300 Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Kalbinde Snapdragon 7 Gen 4 işlemci olduğunu belirtelim. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kutudan Android 17 tabanlı OriginOS 7 işletim sistemiyle çıkan telefonda arkada üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Bunlar OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve yine OIS destekli 50 megapiksel periskop telefoto kamera. Bu güçlü kamera sistemi sayesinde cihaz 100x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Ayrıca önde 50 MP’lik bir selfie kamerası da var.

Rengine göre 7.79 mm ile 7.92 mm arasında değişen kalınlığa ve 207 gram ağırlığa sahip olan S60t modelinde 7200 mAh’lik bir batarya da mevcut. Cihaz, 540 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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